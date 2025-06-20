Скорее, чем все ожидают: стало известно, когда Apple может начать производство складного iPhone

Складной iPhone является одной из самых ожидаемых новинок на рынке смартфонов. Слухи о его появлении циркулируют уже не один год и, похоже, фанаты бренда Apple на самом деле смогут увидеть новинку быстрее, чем они рассчитывают.

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Как пишет издание BGR со ссылкой на аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, поставщик Apple, компания Foxconn начнет собирать складные iPhone до конца третьего квартала или в начале четвертого квартала этого года. Это означает, что вскоре после этого может состояться анонс и запуск модели на рынок.

Впрочем, Куо был достаточно осторожным в своих прогнозах. Несмотря на то, что, по его данным, производство складного iPhone потенциально может начаться уже через несколько месяцев, разработка многих компонентов новинки еще не завершена. В частности, компания еще не довела до ума шарнир, который будет сгибать телефон. Когда дело доходит до складных устройств, именно эта деталь обычно является компонентом, который подвергается наибольшему вниманию, поэтому неудивительно, что Apple хочет сделать все правильно.

Между тем пригодный для сгибания дисплей Apple уже разработала. Куо сообщает, что Samsung Display готовится изготовить 7-8 миллионов складных панелей для телефона, который Apple, судя по всему, планирует выпустить на рынок в какой-то момент в 2026 году.

Наконец, Куо добавляет, что рыночные слухи предполагают, что Apple уже разместила заказ на 15-20 миллионов складных iPhone. Для сравнения, Apple продала примерно 37 миллионов единиц iPhone 16 только за первые выходные предварительных продаж в сентябре прошлого года.

"Судя по проверкам по нескольким компонентам, этот объем, вероятно, отражает совокупный спрос за 2-3-летний жизненный цикл продукта, а не только за 2026 год", – объясняет Куо. По мнению аналитика, это может означать, что iPhone в новом форм-факторе может поставляться в количестве всего по несколько миллионов единиц ежегодно как в 2027, так и в 2028 году. Вероятной причиной этого является ожидаемая высокая цена модели.

Предыдущие отчеты предполагали, что Apple планирует выпустить свой складной iPhone осенью 2026 года. Однако Куо предупреждает, что "все планы могут измениться до официального запуска проекта". Учитывая трудности компании в последние годы в поиске аудитории для шлема дополненной реальности Vision Pro или запуска Apple Intelligence, неизвестно, какими будут сроки на самом деле.

Однако, когда складной iPhone действительно появится, ожидается, что он будет стоить ощутимо дороже традиционной модели. Аналитики предполагают, что Apple в конце концов может выставить прайс в более чем 2000 долларов.

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