Американцы из-за дефицита яиц на Пасху будут красить картофель и зефир

Куриные яйца, звезды пасхальных корзин, в этом году в США из-за дефицита будут стоить дороже, чем в прошлые годы.

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Несмотря на то, что цены на яйца сейчас падают по всей стране, беспокойство по стоимости остается, и многие потребители подходят творчески к поиску заменителей. Видео о том, как выкрасить зефир, картофель и даже лук, начали распространяться в социальных сетях и на американских новостных сайтах, пишет New York Times.

Но для многих американцев традиции все же более важны, поэтому их не остановит увеличение цены на яйца.

"Цена все еще относительно доступна", – сказал Джо Энс, исполнительный директор Signature Brands, материнской компании PAAS, компании по производству красок для яиц, которая ежегодно продает более 10 миллионов наборов к Пасхе. Опрос 9000 потребителей PAAS выявил, что 90 процентов клиентов, празднующих Пасху и обычно окрашивающих яйца, планируют это делать, несмотря на расходы.

"Этот опыт напоминает людям о радостных событиях, которые они имели в детстве, и люди хотят сохранить эту жизнь", - сказал он, добавив, что компания уже продала на 20 процентов больше наборов для окрашивания яиц, чем в это время в прошлом году.

В то же время блоггеры и инфлюэнсеры дальше продолжают распространять лайфхаки по окрашиванию разных овощей вместо яиц.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, каким натуральным красителем можно покрасить яйца на Пасху.

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