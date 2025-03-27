Как правильно красить яйца куркумой, чтобы они были яркими и красивыми: делимся точными пропорциями

Если вы хотите очень быстро покрасить яйца в яркий и красивый цвет, но без красителей, выбирайте для этого куркуму. Для того, чтобы куркума хорошо окрасила яйца, добавьте уксус.

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Кулинар рассказала в Instagram как быстро покрасить яйца куркумой, чтобы они были яркими и красивыми.

Ингредиенты:

куркума

вода

уксус

Способ приготовления:

1. В 800 мл воды растворите 1,5 ст.л куркумы. Доведите до кипения, варить еще 15 минут и снять с огня.

2. Смешайте с 1,5 ст.л уксуса и дайте жидкости остыть около 30 минут.

3. Готовые яйца опустите в эту воду, чем дольше они в воде, тем насыщеннее будет цвет.

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