Тонкие блины никогда не порвутся: добавьте этот ингредиент в тесто
Блинчики – это любимое блюдо многих, но приготовление таких изделий не всегда проходит без проблем. Часто тесто получается слишком густым, блины рвутся или становятся жесткими. Секрет идеальной текстуры кроется в одном простом ингредиенте.
Редакция FoodOboz расскажет, что нужно добавить в тесто блины, чтобы оно не рвалось. Весь секрет удачной текстуры в одном ингредиенте.
Речь идет о кипятке. Добавление горячей воды делает тесто эластичным, улучшает его структуру и позволяет блинам оставаться тонкими, нежными и крепкими. Благодаря этому методу тесто лучше растекается по сковороде, а блины не прилипают и не рвутся во время переворачивания.
Почему следует добавлять кипяток в тесто
Улучшает упругость – тесто становится гладким и просто ложится на сковороду.
Предотвращает разрывы – блины не рвутся при переворачивании.
Обеспечивает тонкость – благодаря горячей воде тесто равномерно растекается.
Делает блины нежными – структура становится мягкой и воздушной.
Рецепт идеального теста для блинов:
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- соль – щепотка
- молоко – 300 мл.
- кипяток – 200 мл.
- мука – 200 г
- сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте молоко.
2. Просейте муку и постепенно всыпайте ее в смесь, тщательно перемешивая.
3. Важнейший этап – добавление кипятка. Вливайте его тонкой струйкой, быстро перемешивая тесто. Именно кипяток делает тесто эластичным и предотвращает разрывы во время жарки.
4. Добавьте растопленное масло, перемешайте и оставьте тесто на 15 минут.
5. Готовьте блины на хорошо разогретой сковороде, равномерно распределяя тесто.
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