Что сделать, чтобы крысы держались подальше от сада: эффективный прием

Крысы могут быть проблемой в саду, причиняя вред растениям и распространяя болезни. Однако их достаточно легко избежать с помощью одного лёгкого приема.

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Несмотря на то, что крысы являются разумными существами, их можно обманом заставить держаться подальше от вашего сада, говорят эксперты. Оказывается, просто перемещение вещей в вашем саду поможет отпугнуть этих маленьких существ, пишет OBOZ.UA.

Крысы являются "неофобами", что означает, что они боятся нового. Если вы нарушите их территорию, передвигая вещи и создавая препятствия, они, скорее всего, не вернутся в ваш сад. Это простой, но эффективный трюк, и вам не следует перемещать горшки с растениями и мебель по саду.

В самом деле, есть много бесплатных вещей, которые вы можете сделать, чтобы убедиться, что крысы держатся подальше от вашего сада. Садоводы должны перекрыть любой доступ крысам к сараям, теплицам или настилам. Также стоит держать сад чистоплотным, ведь в таком случае крысам не будет, где спрятаться.

Признаки наличия крыс в вашем саду включают цилиндрический стул, который могут быть от 15 мм длиной до 5 мм в ширину, погрызенное дерево или пластик и следы зубов на посевах.

Крысы питаются разными видами пищи. Если у вас есть проблемы с крысами, лучше перестать рассыпать корм для птиц, поскольку эти вредители его съедят. Они также едят фрукты и корнеплоды, так что вы можете столкнуться с проблемой крыс, если выращиваете их в своем саду. Они также склонны размещаться под настилом и навесами, а следы крысиных гнезд можно идентифицировать как рыхлый клубок мягких или измельченных материалов, таких как листья или палки.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как предотвратить попадание крыс в дом.

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