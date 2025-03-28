Как предотвратить попадание крыс в дом: названы самые популярные места их проникновения

Одной из проблем, которой все хотят избежать, является нашествие крыс и мышей на дому весной.

Видео дня

Недавно стали известны самые распространенные способы проникновения крыс в ваш дом, и некоторые из них могут вас удивить. Эксперты Twin Home Experts опубликовали в TikTok видео, которое показывает, насколько легко им найти дорогу к вашему дому. Удивительно, что вредители способны протиснуться в малейшие щели.

Если вредители – это проблема, которой вы хотите избежать, вот что вам нужно знать.

Точки входа

Эксперты отметили, что они могут получить доступ через "скрытые" точки входа вокруг дома – от стен до трещин в крыше. В видео дыра вела прямо в гараж, из-за чего им было легко попасть.

Вот почему важно загерметизировать эти участки как можно больше. Не оставляйте трещины и зазоры открытыми.

Гаражи

Если у вас есть гараж и вы храните в нем корм для животных, это может быть проблематично. Если вы кормите домашних животных в своем гараже, никогда не оставляйте дверь открытой.

Кроме того, убедитесь, что продукты хранятся в герметичных контейнерах.

Вентиляционные отверстия сушилки

Если у вас есть открытые вентиляционные отверстия сушилки, крысы могут легко проникнуть в них. Чтобы решить эту проблему, можно приобрести магнитные вентиляционные колпаки для сушилки.

Деревья

Если рядом с домом есть деревья, это может помочь им попасть на чердак. Эксперты говорят, что они могут лазать по деревьям и ощущать нюкхом теплый воздух и проникать через вентиляционные отверстия.

Углы

Было также отмечено, что крысы могут легко попасть в щели в углах крыши, и их "часто пропускают". Крысы способны прогрызать себе путь и получить доступ к дому, поэтому вам нужно быть бдительным.

Если вы переживаете, что у вас могут быть крысы, всегда лучше обратиться за советом к специалисту по борьбе с вредителями. Признаки их присутствия могут включать в себя поиск экскрементов, слышимые шумы бегания, поиск гнезд и появление следов погрызов. Вы также можете заметить неприятный запах.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем испугать крыс и мышей в доме.

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