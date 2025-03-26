Чем испугать крыс и мышей в доме: поможет природный ингредиент

Оказывается, существует естественный способ навсегда избавиться от грызунов. Один кухонный ингредиент сильно раздражает их и не даст им вторгнуться в ваш дом.

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Тим Тревис, эксперт из Goldner Walsh, рассказал, что вы можете сделать средство от вредителей, которое просто ненавидят мыши и крысы, используя острый перец и другие ингредиенты в вашем кухонном шкафу, пишет Express.

Как работает этот природный репеллент?

Это может показаться странным, но в пряных травах и острых соусах содержится вещество капсаицина, которое грызуны не переносят. Они вызывают у них сильное жжение в носу.

Грызуны обладают чрезвычайно чувствительными носами, и пряные запахи доставляют им массу дискомфорта, что инстинктивно побуждает их избегать места с острым перцем в будущем.

В этом самодельном отпугивателе грызунов используется жидкость для мытья посуды, которая помогает капсаицину держаться на поверхности гораздо дольше, поэтому вам не придется применять этот раствор так часто.

Как сделать домашнее средство от вредителей из острого перца

Вам понадобится:

Три части белого уксуса

Одна часть воды

Одна часть острого соуса

220 г порошка кайенского перца

60 мл моющего средства.

Все, что вам нужно сделать, это смешать одну часть воды, одну часть белого уксуса, 220 г кайенского порошка перца и одну часть острого соуса в емкости. Затем перемешайте и оставьте на ночь.

На следующий день наденьте перчатки, процедите смесь через ткань и добавьте средство для мытья посуды. Будьте осторожны, чтобы не прикасаться к глазам, носу или рту во время работы с пряной смесью.

Затем наполните пустую бутылку с пульверизатором наполовину белым уксусом и наполовину самодельным отпугивателем грызунов.

Белый уксус обладает резким кислым запахом, который также помогает отпугивать грызунов. Он также устраняет другие запахи, которые могут привлечь грызунов, например пищу, чтобы помешать им заходить в территорию, делая это средство отпугивания более эффективным.

Распылите раствор вокруг комнаты, куда, как вы подозреваете, попадают грызуны и храните его в холодильнике, чтобы он оставался сильным. Используйте в течение недели, иначе он не будет столь действенным.

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