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Названо место в саду, которое больше всего привлекает крыс: берегитесь этих вредителей

OBOZ.UA
NewsLife
1 минута
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Названо место в саду, которое больше всего привлекает крыс: берегитесь этих вредителей

Крысы и мыши всегда нежелательными гостями в доме и в саду, но, к сожалению, они не спросят вас перед тем, как вторгнуться в ваше личное пространство.

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Часто эти гиризуны попадают в здание непосредственно из сада или придомовой территории. Садовод, известный как Simplify Gardening в TikTok, рассказал, что следует остерегаться размножения этих вредителей в компостных баках. Это место просто идеально для их существования.

Что нужно знать о компостных баках

Контейнеры для компоста могут привлечь вредителей, потому что их тянет к пище и укрытию, которое обеспечивает компост. Но есть способы предотвратить это.

Блогер дал несколько советов, которые должны обезопасить вас от появления вредителей в компостных баках:

  • Избегайте добавления таких продуктов, как мясо и молочные продукты.
  • Держите его максимально влажным.
  • Регулярно переворачивайте, поскольку это помогает предотвратить появление вредителей.
  • Используйте сухие листья или землю, чтобы прикрыть остатки пищи.
  • Используйте ароматизаторы, например мятное масло, чтобы сделать запах компоста непривлекательным.
  • Используйте урну с твердыми стенками, чтобы избежать проникновения крыс.
  • Выстелите дно контейнера проволочной сеткой.
  • Используйте бак, поскольку полностью закрытый бак поможет избежать доступа грызунов к компоста.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отвадить крыс от дома.

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