Названо место в саду, которое больше всего привлекает крыс: берегитесь этих вредителей

Крысы и мыши всегда нежелательными гостями в доме и в саду, но, к сожалению, они не спросят вас перед тем, как вторгнуться в ваше личное пространство.

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Часто эти гиризуны попадают в здание непосредственно из сада или придомовой территории. Садовод, известный как Simplify Gardening в TikTok, рассказал, что следует остерегаться размножения этих вредителей в компостных баках. Это место просто идеально для их существования.

Что нужно знать о компостных баках

Контейнеры для компоста могут привлечь вредителей, потому что их тянет к пище и укрытию, которое обеспечивает компост. Но есть способы предотвратить это.

Блогер дал несколько советов, которые должны обезопасить вас от появления вредителей в компостных баках:

Избегайте добавления таких продуктов, как мясо и молочные продукты.

Держите его максимально влажным.

Регулярно переворачивайте, поскольку это помогает предотвратить появление вредителей.

Используйте сухие листья или землю, чтобы прикрыть остатки пищи.

Используйте ароматизаторы, например мятное масло, чтобы сделать запах компоста непривлекательным.

Используйте урну с твердыми стенками, чтобы избежать проникновения крыс.

Выстелите дно контейнера проволочной сеткой.

Используйте бак, поскольку полностью закрытый бак поможет избежать доступа грызунов к компоста.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отвадить крыс от дома.

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