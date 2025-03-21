Названо место в саду, которое больше всего привлекает крыс: берегитесь этих вредителей
Крысы и мыши всегда нежелательными гостями в доме и в саду, но, к сожалению, они не спросят вас перед тем, как вторгнуться в ваше личное пространство.
Часто эти гиризуны попадают в здание непосредственно из сада или придомовой территории. Садовод, известный как Simplify Gardening в TikTok, рассказал, что следует остерегаться размножения этих вредителей в компостных баках. Это место просто идеально для их существования.
Что нужно знать о компостных баках
Контейнеры для компоста могут привлечь вредителей, потому что их тянет к пище и укрытию, которое обеспечивает компост. Но есть способы предотвратить это.
Блогер дал несколько советов, которые должны обезопасить вас от появления вредителей в компостных баках:
- Избегайте добавления таких продуктов, как мясо и молочные продукты.
- Держите его максимально влажным.
- Регулярно переворачивайте, поскольку это помогает предотвратить появление вредителей.
- Используйте сухие листья или землю, чтобы прикрыть остатки пищи.
- Используйте ароматизаторы, например мятное масло, чтобы сделать запах компоста непривлекательным.
- Используйте урну с твердыми стенками, чтобы избежать проникновения крыс.
- Выстелите дно контейнера проволочной сеткой.
- Используйте бак, поскольку полностью закрытый бак поможет избежать доступа грызунов к компоста.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отвадить крыс от дома.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.