Обязательно промывать макароны после отварки: объясняем важный нюанс

После отваривания макарон часто сливают воду и промывают их холодной водой, считая это необходимым этапом приготовления. Эта привычка закрепилась еще со времен, когда макароны изготовляли из мягкой пшеницы и имели избыток крахмала. В том, правильное ли такое действие, следует разобраться.

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Редакция FoodOboz расскажет, следует ли промывать макароны после отварки. Это очень важный нюанс, влияющий на вкус и консистенцию продукта.

Почему некоторые люди промывают макароны

Когда качество макаронных изделий оставляло желать лучшего, их действительно приходилось промывать. Изделия из мягкой пшеницы содержали избыток крахмала, быстро разваривались и слипались между собой. Промывка помогала остановить процесс варки и избежать превращения макарон в липкую массу.

Но у современной пасты, изготовленной из твердых сортов пшеницы, таких проблем нет. Поэтому старую привычку можно смело оставить в прошлом.

Почему не стоит промывать макароны

Есть две главные причины, почему макароны после варки лучше оставить без промывки:

1. Утрата вкуса и правильной текстуры. При варке макароны выделяют крахмал, который придает им легкую шелковистость и улучшает вкус. Если их промыть водой, этот природный слой смоется, а вместе с ним – и часть вкуса.

2. Соус плохо держится на пасте. Крахмал, остающийся на макаронах, помогает соусу равномерно их обволакивать. Если его смыть, соус просто стечет с пасты, и она получится сухой и менее вкусной.

Как правильно готовить макароны, чтобы они были вкусными

1. Варите макароны поменьше, чем указано на упаковке. Они дойдут до готовности в соусе, не развариваясь.

2. Не сливайте всю воду после варки. Добавьте немного жидкости в соус – она сделает его более однородным и поможет лучше "зацепиться" за макароны.

3. Не промывайте макароны. Просто слейте воду и сразу смешайте пасту с соусом, чтобы она впитала все ароматы.

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