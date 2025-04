О легендарной группе Beatles снимут сразу четыре фильма: известны имена актеров

Легендарной группе – легендарный байопик. Так решила студия Sony Pictures, анонсировав проект сразу из четырех полнометражных картин, посвященных The Beatles. Их должен снять оскароносный режиссер Сэм Мендес ("Красота по-американски", "1917", "007: Координаты "Скайфолл").

Как пишет THR, на конференции CinemaCon в Лас-Вегасе Мендес представил полный концепт проекта, а также актеров, которые сыграют музыкантов Ливерпульской четверки. Заодно он назвал сроки выхода всех картин.

Амбициозный план Sony Pictures состоит в том, чтобы представить все четыре части вместе. В прокат они должны выйти в апреле 2028 года. Каждая будет рассказывать об истории отдельного участника группы и его пути в The Beatles. Главные роли в квадрологии распределились следующим образом:

Пол Мексаль ("Гладиатор 2", сериал "Нормальные люди") – воплотит Пола Маккартни;

("Гладиатор 2", сериал "Нормальные люди") – воплотит Пола Маккартни; Харрис Дикинсон ("Хорошая плохая девочка") – сыграет Джона Леннона;

("Хорошая плохая девочка") – сыграет Джона Леннона; Джозеф Куинн (Эдди Мансонс из "Очень странных дел") – примерит на себя образ Джорджа Харрисона;

(Эдди Мансонс из "Очень странных дел") – примерит на себя образ Джорджа Харрисона; Барри Кеоган ("Дюнкерк", "Солтберн", сериал "Чернобыль") – станет экранным Ринго Старром.

"Мы не просто снимаем один фильм о Beatles – мы снимаем четыре. Возможно, это шанс понять их поглубже", – сказал посетителям CinemaCon Мендес.

Когда он представил публике актеров, те прочли текст песни Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, а затем синхронно поклонились в стиле Beatles. Что свидетельствует о том, что работа над ролями уже началась. Основные съемки, которые должны стартовать в скором времени, планируется завершить в течение года.

Официальный слоган картины звучит так: "У каждого своя история, но вместе они легендарны". Сейчас названием проекта является "The Beatles – кинематографическое событие в четырех фильмах" (The Beatles - A Four-Film Cinematic Event). Авторы обещают "необычный и первый в своем роде увлекательный кинотеатральный опыт". Пока непонятно, выйдут ли все четыре части в один день или будут их презентовать одну за другой раз в неделю в течение месяца.

Мендес ранее рассказывал о своем желании показать с экрана историю ливерпульской четверки. Однако он считал, что эта история слишком велика для полнометражной картины, а снимать телевизионный сериал режиссер не желал. Поэтому он придумал рассказать о пути "величайшей группы в истории" с точки зрения каждого из участников в полнометражном формате.

Стоит отметить, что Мендес получил одобрение от лейбла Apple Corps, представляющего интересы The Beatles. Это означает, что лента станет первым художественным фильмом, который будет иметь права на большую часть каталога группы, включая такие хиты, как Strawberry Fields, Let It Be, Yellow Submarine и так далее. Продюсерами проекта вместе с Мендесом станут Пиппа Харрис и Джули Пастор.

