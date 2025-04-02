Будет самым красивым в доме: какие цветы посадить на балконе

Теплый сезон – пора расширить свой комнатный сад на балкон и наружные подоконники. Правильно подобранные растения будут отлично чувствовать себя на свежем воздухе, а еще долго и ярко цвести.

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Если вы хотите сделать свой балкон самым красивым этим летом, воспользуйтесь данным списком. OBOZ.UA собрал для вас семь видов комнатных растений, которые хорошо растут в горшке, имеют длительный сезон цветения и достаточно неприхотливы в уходе.

Бегония

Бегонии не только ярко цветут красным, розовым, оранжевым и белым, они также имеют красивые фигурные листья. Если ваш балконный сад находится в тени, бегонии станут идеальным вариантом. Они прекрасно чувствуют себя в тенистом месте, если обеспечить им влажную, плодородную почву. Попробуйте выращивать эти цветы в подвесных корзинах или контейнерах.

Хризантема

Мелкие сорта этих садовых цветов прекрасно чувствуют себя в горшках и ящиках. Но учтите, что хризантемы хорошо растут только при большом количестве солнечного света. При этом растение достаточно устойчиво к разным погодным условиям. К тому же разные сорта цветут в разный период – одни зацветают летом, другие распускаются ближе к началу осени.

Фуксия

Цветы фуксии бывают разных цветов, форм и размеров. В большинстве своем они имеют разные оттенки розового, белого, фиолетового, оранжевого и красного. Но главная их особенность – это поразительной красоты причудливые цветы, формой напоминающие живые люстры. Для оптимального роста им нужна плодородная и постоянно увлажненная почва.

Герань

Существует множество вариантов сортов герани. Некоторые из них однолетние, а некоторые многолетние. Все они обладают приятным ароматом и требуют достаточно солнечного света и воды для роста. Если вы дадите этим цветам много солнечного света, цветы вырастут до 60 см высотой. Герани бывают разных цветов, таких как розовый, красный, фиолетовый и белый, а некоторые сорта даже разноцветные.

Бальзамин

Бальзамин – это цветок, прекрасно чувствующий себя в тенистых местах, поэтому северный или просто затененный балкон не станет для него проблемой. Если растение сможет получать два часа солнечного света в день, ему будет достаточно, чтобы хорошо развиться и зацвести. Убедитесь, что вы обеспечили бальзамину влажную, хорошо дренированную почву. Ожидайте цветения в течение всей весны и лета, если вы часто поливаете растение.

Петуния

Это вьющееся цветущее растение – один из самых простых вариантов для начинающих садоводов. Оно обильно и очень долго цветет, а цвета лепестков петуний бывают очень разнообразны. Великолепный аромат петуний наиболее заметен вечером. Они хорошо растут в контейнерах и подвесных корзинах, но убедитесь, что они получают достаточное количество солнечного света и удобрений для оптимального роста. Чем больше солнечного света они получают, тем больше цветов выпускают.

Алисум

Эти маленькие и скромные на первый взгляд цветы обладают одним из самых сладких медовых ароматов. В отличие от других балконных растений, они не выпускают высоких стеблей. Зато все равно пышно цветут с конца весны и вплоть до первых заморозков. Если вы хотите выращивать на балконе алисумы, убедитесь, что вы обеспечиваете им полный солнечный свет. Они неплохо переносят и тень, но на солнце цветут (и пахнут) лучше. А еще привлекают насекомых-опылителей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем полить комнатные цветы, чтобы они цвели действительно долго.

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