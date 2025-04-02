Пейзажи как в сказке: фьорд в Норвегии поражает туристов

Нерейфьорд – впечатляющий фьорд, расположенный в графстве Вестланд на юге Норвегии. Это узкое ответвление Согнефьорда стало объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Недавно издание National Geographic включило Нерейфьорд в список семи лучших мест для кемпинга в Европе, рядом с такими локациями, как Стокгольмский архипелаг в Швеции и остров Ром в Шотландии.

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Эксперты отметили уникальное сочетание дикой природы, доступности для путешественников и живописных пейзажей, что делает фьорд привлекательным для любителей активного отдыха. Детали рассказало издание Express.

Нерейфьорд – это узкое ответвление большого Согнефьорда тянется на 18 километров, а в некоторых местах имеет ширину всего 500 метров. Его величественные, крутые скалистые склоны достигают 1800 метров, а с них срываются дикие водопады, создавая невероятный пейзаж, словно из фантастического фильма.

Вместе с такими местами как Стокгольмский архипелаг в Швеции, остров Ром в Шотландии и мыс Колка в Латвии, Нерейфьорд вошел в список National Geographic как одно из лучших мест для кемпинга в Европе.

Фьорд окружен дикой природой и малыми фермерскими угодьями, где время словно остановилось.

В долину к фьорду впадает река Nærøydalselvi, а на западном берегу расположена живописная деревня Бакка с его старинной церковью. Другая деревня – Гудванген – будет удобным стартом для путешествия.

Путешествие в Нерейфьорд – это уже приключение. Отправьтесь поездом из Бергена в городок Восс, затем автобусом в Гудванген. Далее – выбор за вами: арендуйте каноэ и гребли к месту кемпинга, или сядьте на паром к Dyrdal и исследуйте местность пешком.

Также доступны экскурсионные катера, паромы, быстрые лодки RIB и каяки – идеальный способ увидеть фьорд из воды и почувствовать настоящую магию.

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