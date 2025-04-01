Имеет уникальную природу: Мадагаскар назвали одной из самых красивых стран мира

Отпуск в тропическом раю многим из нас кажется отдыхом мечты. Пышные леса экзотических растений, девственные пляжи и уникальная дикая природа манят. И одна крупная африканская страна может предложить все вместе и без толп туристов.

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Как пишет издание Express, речь идет о Мадагаскаре – тропическом острове у западного побережья Африки. Министр туризма страны Вивиан Дева поставила амбициозную цель увеличить количество посетителей до 1 миллиона к 2028 году.

До пандемии 2019 туризм на Мадагаскаре был на подъеме. За год остров тогда посетило около 350 000 человек. Но к 2022 году количество туристов сократилось примерно на 60%. Следовательно, перегруженным направлением эту замечательную страну сейчас точно не назовешь. А вот природная красота неприкосновенного края никуда не делась.

Несмотря на то, что на карте островное государство Мадагаскар, официально именуемое Республикой Мадагаскар, кажется маленьким, на самом деле оно является четвертым по величине островом в мире. А на его просторах можно наблюдать разные ландшафты и эндемичных животных.

Здесь находятся пышные тропические леса Андасибе-Мантадия, где можно встретить редких лемуров, хамелеонов и гекконов, а также великолепные пляжи Нуси-Бе, известные кристально чистой водой – идеальной для дайвинга и снорклинга. Сюрреалистические пейзажи заповедника Цинги де Бемарага, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, делают поход незабываемым. Все благодаря его драматическим известняковым образованиям, пещерам и впечатляющим каньонам. Также можно заняться кайтсерфингом в заливе Сакалава или даже отправиться на мотопрогулку по стране, где проживает около 3 процентов биоразнообразия мира.

Однако Мадагаскар имеет и свои недостатки, такие как слабая дорожная инфраструктура, из-за которой передвижение по острову в отдаленные места несколько затруднено. Тем не менее, некоторые туроператоры использовали эту особенность, чтобы предложить туристам-экстремалам персонализированные туры для исследования труднодоступных мест. Ведь именно там можно увидеть настоящую первобытную красоту.

Еще одна проблема для туристов – это воздушные перевозки. Однако вскоре Мадагаскар планирует улучшить авиасообщение и расширить возможности для путешествий по морю как на национальном, так и на международном уровне.

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