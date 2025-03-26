В Украине снимут фильм-фэнтези 'Мавка': детали интригуют

Безумный успех мультфильма "Мавка", который собрал почти 680 миллионов гривен в прокате, означал только одно – фанатов этой вселенной ждет продолжение. Сюрпризом станет то, что это будет более взрослая история.

Видео дня

Как объявила компания Film.ua, занимавшаяся созданием проекта, вселенная Мавки вскоре пополнится игровым полнометражным фильмом. Лента получила название "Мавка. Настоящий миф" и работа над ней уже началась.

К созданию картины привлекли ту же команду, что работала и над анимационным хитом. Главной героиней снова станет Мавка – мистическая лесная нимфа, вдохновленная образом из украинской мифологии. Авторы обещают дуальную героиню – мстительную и опасную, однако светлую внутри в способную к настоящей любви.

Продюсировать ленту будут Ирина Костюк и Анна Елисеева. Режиссуру доверили постановщице концертных шоу Кати Царик, которая также участвовала в создании сериала-антологии "Первые дни". Сценарий напишет Ярослав Войцешек, который кроме анимационной "Мавки" работал также над фильмами "Сторожевая застава" и "Захар Беркут", а также мультфильмом "Украденная принцесса: Руслан и Людмила". Оператором проекта станет Юрий Король ("Захар Беркут"). За костюмы будет отвечать основательница бренда TTSWTR Анна Осмехина.

"Ожидайте мистические локации, визуальные эффекты и расширение Вселенной Мавки в сторону более взрослой аудитории", – пообещали Film.ua. И добавили, что выход фильма следует ожидать весной 2026 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Сидни Суини сыграет в экранизации головокружительного поста на Reddit.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.