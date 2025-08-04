Apple готовит аналог ChatGPT: когда запустят

Компания Apple, придерживающаяся стратегии "не первые, но лучшие", активно работает над созданием собственного чат-бота на основе искусственного интеллекта, который может стать конкурентом популярного ChatGPT.

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По информации инсайдеров Bloomberg, в этом году была создана специальная команда для реализации этого амбициозного проекта. Ожидается, что новая разработка укрепит позиции Apple на рынке технологий искусственного интеллекта. Пока что детали проекта остаются ограниченными.

Новая команда, получившая название "Ответы, знания и информация", была сформирована в начале 2025 года, и ее основной задачей является создание чат-бота, способного конкурировать с передовыми аналогами.

Во главе проекта стоит Робби Уокер, который ранее отвечал за развитие голосового ассистента Siri. По данным источников, команда работает над технологией, которая позволит осуществлять интеллектуальный поиск в сети, предоставляя точные ответы на запросы пользователей. Этот функционал может быть интегрирован в продукты Apple, такие как Siri, Spotlight и Safari, или же реализован в виде отдельного приложения. Вакансии, опубликованные компанией, указывают на поиск специалистов с опытом в разработке поисковых алгоритмов.

Ранее Apple сотрудничала с OpenAI, интегрируя возможности ChatGPT в Siri, что позволяло компании избегать разработки собственного чат-бота. Однако изменение стратегии свидетельствует о желании Apple создать уникальный продукт, который будет соответствовать ее стандартам качества и конфиденциальности.

Новый подход направлен на создание системы, которая будет не только отвечать на вопросы, но и эффективно сканировать веб-ресурсы для получения актуальной информации. Такой шаг может значительно расширить возможности экосистемы Apple. Ожидается, что разработка станет частью более широкой инициативы Apple Intelligence, пишет издание.

Несмотря на амбициозные планы, Apple сталкивается с вызовами в сфере искусственного интеллекта. Недавно компания объявила о переносе запуска обновленной версии Siri на 2026 год, что вызвало определенное беспокойство среди инвесторов. Генеральный директор Тим Кук во время последней финансовой конференции подчеркнул, что Apple готова к стратегическим приобретениям, чтобы ускорить развитие своих AI-технологий. Это может означать, что компания ищет дополнительные ресурсы для реализации своих планов.

Ожидается, что новый чат-бот Apple станет важным шагом в развитии компании в сегменте искусственного интеллекта. Хотя точная дата релиза остается неизвестной, инсайдеры предполагают, что первые результаты работы команды могут появиться уже в следующем году.

Успех проекта будет зависеть от способности Apple совместить инновационные технологии с ее традиционным фокусом на пользовательский опыт и защиту данных.

OBOZ.UA также сообщал, что ChatGPT презентовал новый бесплатный режим обучения.

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