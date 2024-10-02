Apple готовится выпустить iOS 18.0.1: с чем связана спешка и какие изменения обещают

Apple после недавнего релиза новой версии операционной системы для iPhone iOS 18, вероятно, проводит внутреннее тестирование обновления ОС – iOS 18.0.1. Ожидается, что оно станет доступно не позднее конца текущей недели.

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Об этом сообщает американское издание MacRumors. Эксперты ожидают, что iOS 18.0.1 будет небольшим обновлением, ориентированным на исправление ошибок.

Проблемы, которые могут быть решены с помощью обновления, включают проблемы с сенсорным экраном в серии iPhone 16 и некоторые более старых моделях.

Также речь идет об ошибке iMessage, когда общий циферблат Apple Watch может привести к многократному сбою приложения, и iPadOS 18, которая блокирует некоторые устройства iPad Pro с чипом M4.

Пока точно неизвестно, когда выйдет iOS 18.0.1, но в MacRumors ожидают, что обновление станет доступно не позднее конца недели (до 6 октября).

iOS 18.0.1 станет предшественницей iOS 18.1, о выпуске которой ранее заявляла Apple.

iOS 18.1, уже доступная в бета-версии, включает в себя первые функции Apple Intelligence для iPhone, включая инструменты для письма, сводки уведомлений и многое другое.

Apple Intelligence доступен на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и на всех вариантах iPhone 16.

Как сообщал OBOZ.UA, презинтация iPhone 16 произвела впечатление на пользователей и экспертов. Большие дисплеи, искусственный интеллект, новые кнопки и т.д. делают это устройство самым инновационным на рынке, однако в iPhone 16 Pro начали массово обнаруживать проблему с сенсорным экраном, работающим на iOS 18 и iOS 18.1.

Напомним также, цены на iPhone 16 могут снизиться из-за более низкого, чем ожидалось, спроса. Эксперты прогнозируют, что снижение цен в ритейле может произойти в ближайшие несколько недель.