Apple изменит еще одну деталь в дизайне iPhone: что известно

Apple готовится к очередным изменениям в дизайне своих флагманских смартфонов. Согласно последним сообщениям, компания может отказаться от титановых рамок в моделях iPhone 17 Pro, которые представят осенью 2025 года.

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Вместо этого корпус получит комбинацию алюминия и стекла. Решение станет одним из самых заметных обновлений последних лет. Детали рассказало издание MacRumors.

Известный инсайдер с китайской платформы Weibo под ником Instant Digital заявил, что Apple планирует использовать алюминиевую рамку с задней стеклянной панелью для сохранения поддержки MagSafe и беспроводной зарядки Qi. Эта информация согласуется с предварительными данными журналиста Вейна Ма с ресурса The Information.

С 2017 года, начиная с iPhone X, Apple использовала нержавеющую сталь или титан во флагманских моделях, акцентируя на премиальности материалов. Однако в базовых версиях смартфонов компания ежегодно сохраняла алюминиевые рамки – как, например, в нынешних iPhone 16 и 16 Plus. Поэтому возможное возвращение к алюминию даже в топовых моделях вызывает интерес и удивление одновременно.

Сообщается, что алюминиевая рамка будет чрезвычайно тонкой, а рамки вокруг дисплея – минимальными, что должно обеспечить визуально облегченный и более изящный вид. Причины изменения материала не уточняются, но можно предположить, что Apple стремится снизить вес устройств или оптимизировать расходы без ущерба для дизайна и функциональности.

По другим данным, новая модель под названием iPhone 17 Air может сохранить титановые элементы, что указывает на дифференциацию между отдельными версиями серии.

Учетная запись пользователя Instant Digital имеет более 1,4 миллиона подписчиков и уже неоднократно публиковала достоверную информацию о продуктах Apple. Среди подтвержденных утечек – появление желтого цвета в iPhone 14 и титановых элементов в часах Apple Watch Ultra 2. В то же время, как и большинство инсайдеров, источник не имеет безупречного трек-рекорда.

Официальная презентация линейки iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года. Именно тогда станет понятно, действительно ли Apple сделает шаг назад в выборе материалов.

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