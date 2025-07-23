Apple кардинально изменит линейку iPhone: что узнали инсайдеры

Линейка смартфонов американской компании Apple в следующие три года претерпит существенные изменения. Утечки от инсайдеров указывают на то, что iPhone получат новые форм-фкторы и функциональность.

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Издание 9to5mac собрало вместе недавние сообщения Уэйна Ма и Минг-Чи Куо, которые регулярно публикуют данные от поставщиков Apple. Эти данные складываются в дорожную карту для компании на ближайшие три года. И вот какие новинки нас ждут в этот отрезок времени.

2025: выходит ультратонкий iPhone 17 Air, 17 Pro Max станет толще

Этот год уже вошел в историю смартфонов iPhone, когда весной компания Apple представила iPhone 16e – совершенно новую недорогую модель, которая пришла на смену iPhone SE. Впрочем, на главной презентации осенью нас ожидают еще более заметные новинки. Вот какие четыре модели должны войти в 17 поколение американских смартфонов:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Хотя модели Apple 17 Pro, несомненно, станет самым технологически продвинутым в этом ряду, в центре внимания, скорее всего, окажется iPhone 17 Air. Ожидается, что он заменит собой модель Plus. Первоочередно внимание в нем будет уделено дизайну, а не функциональности. Тем не менее, это будет самый тонкий iPhone в истории – толщина его корпуса составит всего 5,6 мм. Основные недостатки модели уже известны – время автономной работы и более слабые камеры.

При этом iPhone 17 Pro Max, наоборот, получит более толстый, чем когда-либо, корпус. Это делается, чтобы разместить в нем более мощный аккумулятор.

2026: первый складной iPhone

В начале следующего года эксперты ожидают выход нового недорого iPhone 17e. Ожидается, что как и его предшественник, этот смартфон будет предлагать много функций, присущих линейке iPhone 17, но в более доступной упаковке и с некоторыми компромиссами.

А вот в осенней линейке тоже ожидается кое-что действительно интересное. В нее снова войдут четыре модели:

iPhone 18 Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Fold

В этом запуске будет отсутствовать базовый iPhone 18. Его во время презентация заменит первая в истории Apple складная модель смартфона. По слухам новинка будет иметь 7,8-дюймовый внутренний дисплей и 5,5-дюймовый внешний дисплей, гибкую конструкцию без заломов и, вероятно, ультра-премиальный ценник.

Второй подряд ультратонкий iPhone 18 Air должен выглядеть и ощущаться так же, как его предшественник. А вот iPhone 18 Pro и Pro Max могут получить ключевое изменение дизайна: нынешний вырез Dynamic Island может исчезнуть. Вероятно, его заменит одно отверстие в углу дисплея.

2027: шесть новых iPhone, экран на всю переднюю панель, большая модель Air

Еще через год Apple планирует выпустить самую широкую в своей истории линейку новых iPhone – аж шесть моделей увидят свет в течение 2027 года. Две выйдут весной. И это будут iPhone 18 и тот самый пропущенный базовый iPhone 18e. Осенняя презентация принесет четыре новинки:

iPhone 19 Air

iPhone 19 Pro

iPhone 19 Pro Max

iPhone 19 Fold

Среди примечательных особенностей флагманской линейки iPhone 19 — увеличенный экран iPhone 19 Air и, возможно, полноэкранный дизайн без вырезов у iPhone 19 Pro и Pro Max. Если Apple сможет выпустить первый iPhone с полностью безрамочным экраном в 2027 году, это станет неплохой вехой к 20-летию смартфонов Apple.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, какие функции получит первый складной iPhone Fold.

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