Каким будет первый складной iPhone: что известно о функциях

После многих лет патентов, утечек и догадок Apple наконец-то готовится представить свой первый складной смартфон. По предварительной информации, iPhone Fold появится в 2026 году, но уже сейчас аналитики и инсайдеры обнародовали ряд подробностей, которые очерчивают будущее этой долгожданной модели.

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Итак, что уже известно о технических особенностях и дизайне первого складного iPhone? Инсайдеры раскрыли детали.

Двойной дисплей

Одна из главных характеристик нового устройства – наличие двух экранов: внутреннего и внешнего. Согласно утечкам, внутренний дисплей будет иметь диагональ около 7,8 дюйма, что приближает его к габаритам iPad mini, тогда как внешний экран – 5,5 дюйма – напомнит компактный iPhone mini, который Apple сняла с производства.

Это позволит совместить удобство обычного смартфона для ежедневного использования с расширенным функционалом планшета. Ожидается, что дисплеи будут иметь высокий уровень яркости, поддержку ProMotion и будут изготовлены по новейшим OLED-технологиям.

Новый этап в складных дисплеях

Складные смартфоны на рынке давно уже не новость, но большинство из них имели общую проблему – заметную складку в центре экрана. Apple, по слухам, решила эту проблему.

Инсайдер Мин-Чи Куо сообщает, что внутренний дисплей iPhone Fold будет "без складок", что станет существенным преимуществом над конкурентами. Кроме того, в сложенном виде толщина устройства будет достигать 9–9,5 мм, а в разложенном – лишь 4,5–4,8 мм. Это означает, что новинка будет значительно тоньше большинства современных моделей, включая будущий iPhone 17 Air.

Четыре камеры

Apple традиционно уделяет много внимания камерам – и новый Fold не станет исключением. По предварительным данным, смартфон получит четыре камеры:

две основные (задние) камеры с разрешением до 48 МП ;

; фронтальная камера для внешнего дисплея;

фронтальная камера для внутреннего дисплея.

Есть предположение, что одна из задних камер будет телеобъективом, а другая – сверхширокоугольной. Относительно фронтальных – Apple, вероятно, применит новую 24-мегапиксельную камеру, которую компания вводит в линейке iPhone 17.

Touch ID вместо Face ID

Необычным для премиального устройства выглядит отказ от Face ID. Ожидается, что в iPhone Fold не будет системы распознавания лица, зато отпечаток пальца будет сканироваться через боковую кнопку, как у некоторых моделей iPhone SE или iPad Air.

Причины – технические ограничения: сложная архитектура двух экранов и желание Apple уменьшить количество модулей, которые необходимо интегрировать в корпус.

Титановый корпус

Еще одной фишкой новинки станет титановый дизайн. Несмотря на то, что Apple планирует уменьшить использование титана в некоторых моделях iPhone 17, именно iPhone Fold получит титановый шарнир и корпусные элементы. Это обеспечит высокую прочность, долговечность и премиальный вид.

Станет ли iPhone Fold прорывом

Аналитики считают, что iPhone Fold может стать переломным моментом для складных смартфонов, которые до сих пор остаются нишевым продуктом. Успех Apple способен изменить ситуацию на рынке – особенно если аппаратное обеспечение будет эффективно поддержано новыми функциями iOS.

Пока непонятно, какие именно программные решения предложит Apple: будет ли это расширенная многозадачность, поддержка окон или что-то совсем новое. Но опыт компании в создании целостной экосистемы аппаратного и программного обеспечения позволяет надеяться на инновационный подход.

OBOZ.UA ранее сообщал, что в сеть слили вероятную цветовую гамму сверхтонких iPhone.

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