iPhone 17 Air выйдет в цвете-хамелеоне: что известно

Ультратонкий корпус может стать не единственной уникальной фишкой iPhone 17 Air, который должен выйти уже в сентябре. Эксперты ожидают, что его корпус будет окрашен специальной краской-хамелеоном, которая меняет цвет, в зависимости от освещения.

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Как пишет издание ITNet.ua со ссылкой на данные инсайдера Fixed Focus Digital из китайской соцсети Weibo, в сеть слили вероятную цветовую гамму сверхтонких iPhone. По его данным, гаджет должен выйти в четырех вариантах окраски корпуса – молочно-белом, черном, розовом и светло-голубом, который под определенным углом отражения света будет превращаться в почти белоснежный.

Также ходят слухи о нежно-лавандовом корпусе модели iPhone 17 Air. А еще об обновленной версии приглушенного песочного оттенка Desert Titanium. Нечто похожее пользователи уже видели в модели iPhone 16 Pro.

Презентации нового сверхтонкого iPhone ожидают в сентябре этого года – когда Apple представит 17 поколение своих смартфонов. О его корпусе говорят, что он будет даже тоньше, чем корпус Samsung Galaxy S25 Edge. Впрочем, разница составит всего 0,3 мм, то есть не будет очень ощутимой.

Apple пока официально не подтверждала слухи о выходе ультратонкого iPhone. Интригу компания раскроет только во время презентации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что iPhone 17 Pro Max будет иметь самую большую батарею среди всех моделей смартфонов Apple.

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