У iPhone 17 Pro Max будет самая большая батарея среди всех моделей: что известно

Apple продолжает совершенствовать автономность смартфонов, и уже сейчас появляются интересные подробности о будущем iPhone 17 Pro Max. По информации авторитетного инсайдера Instant Digital, эта модель получит самый мощный аккумулятор за всю историю iPhone – емкостью примерно 5000 мАч.

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Это значительное обновление по сравнению с предыдущими поколениями. Даже на фоне прогресса последних лет, такой скачок выглядит особенно амбициозным. Детали рассказало издание MacRumors.

Эволюция батарей в iPhone Pro Max: от 11-й до 17-й серии

Инсайдер опубликовал сравнительную таблицу емкости аккумуляторов моделей Pro Max:

iPhone 11 Pro Max – 3969 мАч;

iPhone 12 Pro Max – 3687 мАч;

iPhone 13 Pro Max – 4352 мАч;

iPhone 14 Pro Max – 4323 мАч;

iPhone 15 Pro Max – 4422 мАч;

iPhone 16 Pro Max – 4676 мАч;

iPhone 17 Pro Max – ~5000 мАч.

Таким образом, прирост составляет около +300 мАч по сравнению с iPhone 16 Pro Max и почти 1000 мАч по сравнению с iPhone 14 Pro Max. Если учесть оптимизацию энергопотребления, результат может превзойти ожидания.

Какую автономность получит iPhone 17 Pro Max

Для сравнения:

iPhone 16 Pro Max работает до 33 часов в смешанном режиме;

iPhone 14 Pro Max – до 29 часов;

iPhone 13 Pro Max – 28 часов;

iPhone 12 Pro Max – только 20 часов.

Учитывая большую емкость аккумулятора, iPhone 17 Pro Max может достигать 35 часов автономной работы или даже больше, что станет абсолютным рекордом среди айфонов.

Увеличенная батарея – не единственный фактор улучшенной автономности. Ожидается, что iPhone 17 Pro Max получит:

чип A19 Pro – с обновленной архитектурой и улучшенной энергоэффективностью;

модем Qualcomm Snapdragon X80 – новое поколение связи с меньшим энергопотреблением.

Вместе это обеспечит значительно более длительное время работы даже при интенсивном использовании – идеально для геймеров, блоггеров и всех, кто активно использует смартфон в течение дня.

Инсайдер Instant Digital имеет противоречивую репутацию, однако ряд его утечек оправдалась с поразительной точностью. В частности:

предсказал появление желтого iPhone 14;

анонсировал матовое стекло в iPhone 15 и 15 Plus;

описал особенности Apple Watch Series 9;

спрогнозировал пространственный видеозахват на iPhone 15 Pro;

правильно указал нововведения iPad Pro M4 и емкость аккумулятора iPhone 16 Pro.

Поэтому информацию об аккумуляторе iPhone 17 Pro Max вполне стоит принять во внимание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Apple готовит заметные обновления будущих iPhone.

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