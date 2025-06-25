iPhone ждут большие изменения: как обновят дизайн

Совсем недавно компания Apple представила обновленную мобильную операционную систему iOS 26 в совершенно новом дизайне. Логично было бы предположить, что новый вид получат и сами смартфоны iPhone, следующая линейка которых должна выйти в сентябре этого года.

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Как пишет издание 9to5mac, американский техногигант действительно готовит заметные обновления. Оно сослалось на данные аналитика и специалиста по дисплеям Росса Янга, который поделился дорожной картой трех изменений дизайна будущих iPhone. Однако добавил, что речь идет о линейке, которая выйдет уже в следующем году. Поколение iPhone 17 уже готово к выпуску и столь значительные обновления внедрить в нем компания уже не успеет.

Сейчас, по данным Янга, Apple планирует вернуться к дизайну iPhone без выреза на экране. А сам экран со временем должен стать безрамочным. Однако путь к этому продлится не один год. Вероятно, обновления будут происходить в три этапа:

2026 – уменьшится вырез экрана, поскольку некоторые элементы Face ID под панелью остаются в этом вырезе, а не под панелью;

2028 – все элементы панели Face ID, кроме селфи-камеры, будут скрыты под панелью без выреза, но селфи-камера будет оставаться отдельной;

2030 – селфи-камера будет находиться под панелью, которая не будет иметь специального отверстия или выреза.

Впрочем, стоит отметить, что другие источники указывают на несколько иной график изменения дизайна iPhone. Например, The Information указывали, что некоторые модели iPhone 18, которые выйдут в 2026 году, полностью потеряют Dynamic Island и получат новое отверстие в верхнем левом углу. Это также подтверждали другие источники.

При этом журналист Bloomberg Марк Гурман указывал, что Apple разрабатывает модель iPhone с безрамочным экраном к 20-летию смартфона. Свой юбилей гаджет отметит в 2027 году. По данным Янга, этого придется ждать на три года дольше.

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