iPhone 17 выйдет в новом цвете: есть два варианта

Компания Apple тестирует два новых цвета для базовой модели iPhone 17. Согласно информации, обнародованной инсайдером под псевдонимом Majin Bu, это фиолетовый и зеленый.

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В своей заметке в блоге инсайдер отметил, что в финальный вариант, вероятно, попадет лишь один из двух новых оттенков. Какой вариант более вероятен, рассказало издание MacRumors.

iPhone 16 в базовой версии пока представлен в пяти цветах: ультрамариновом, бирюзовом, розовом, белом и черном. Инсайдер говорит, что на этом этапе фиолетовый цвет считается фаворитом и имеет больше шансов появиться в серийном производстве.

Выбор цветов является важной составляющей стратегии Apple, которая в последние годы все больше ориентируется на эмоциональное восприятие дизайна.

Majin Bu имеет смешанную репутацию среди инсайдеров Apple. Например, он верно предсказал, что iPadOS 26 получит панель меню, подобную той, что используется в macOS. В то же время, его прогнозы относительно появления функции Stage Manager на iPhone с USB-C не оправдались.

В недавней аналитической записке для GF Securities эксперт Apple Джефф Пу заявил, что базовый iPhone 17 получит чип A18 – тот же, что и в iPhone 16. Этот процессор производится по 3-нм технологическому процессу TSMC N3E (второе поколение).

Кроме того, ожидается, что новая модель будет оснащена 8 ГБ оперативной памяти, как и предшественник.

В общем, согласно предварительным данным, базовый iPhone 17 будет иметь незначительные изменения по сравнению с iPhone 16. Среди потенциальных обновлений – дисплей с частотой обновления 120 Гц (против 60 Гц в iPhone 16), а также фронтальная камера на 24 Мп вместо нынешней 12-мегапиксельной.

По информации аналитика по вопросам дисплеев Росса Янга, новинка получит немного больший 6,3-дюймовый экран, тогда как у iPhone 16 он имеет 6,1 дюйма.

Ожидается, что Apple официально представит линейку iPhone 17 в сентябре 2025 года, традиционно – во время своей ежегодной осенней презентации.

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