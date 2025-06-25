УкраїнськаУКР
русскийРУС

iPhone 17 выйдет в новом цвете: есть два варианта

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
96
iPhone 17 выйдет в новом цвете: есть два варианта

Компания Apple тестирует два новых цвета для базовой модели iPhone 17. Согласно информации, обнародованной инсайдером под псевдонимом Majin Bu, это фиолетовый и зеленый.

Видео дня

В своей заметке в блоге инсайдер отметил, что в финальный вариант, вероятно, попадет лишь один из двух новых оттенков. Какой вариант более вероятен, рассказало издание MacRumors.

iPhone 16 в базовой версии пока представлен в пяти цветах: ультрамариновом, бирюзовом, розовом, белом и черном. Инсайдер говорит, что на этом этапе фиолетовый цвет считается фаворитом и имеет больше шансов появиться в серийном производстве.

Выбор цветов является важной составляющей стратегии Apple, которая в последние годы все больше ориентируется на эмоциональное восприятие дизайна. 

iPhone 17 выйдет в новом цвете: есть два варианта

Majin Bu имеет смешанную репутацию среди инсайдеров Apple. Например, он верно предсказал, что iPadOS 26 получит панель меню, подобную той, что используется в macOS. В то же время, его прогнозы относительно появления функции Stage Manager на iPhone с USB-C не оправдались.

В недавней аналитической записке для GF Securities эксперт Apple Джефф Пу заявил, что базовый iPhone 17 получит чип A18 – тот же, что и в iPhone 16. Этот процессор производится по 3-нм технологическому процессу TSMC N3E (второе поколение).

Кроме того, ожидается, что новая модель будет оснащена 8 ГБ оперативной памяти, как и предшественник.

В общем, согласно предварительным данным, базовый iPhone 17 будет иметь незначительные изменения по сравнению с iPhone 16. Среди потенциальных обновлений – дисплей с частотой обновления 120 Гц (против 60 Гц в iPhone 16), а также фронтальная камера на 24 Мп вместо нынешней 12-мегапиксельной.

По информации аналитика по вопросам дисплеев Росса Янга, новинка получит немного больший 6,3-дюймовый экран, тогда как у iPhone 16 он имеет 6,1 дюйма.

Ожидается, что Apple официально представит линейку iPhone 17 в сентябре 2025 года, традиционно – во время своей ежегодной осенней презентации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда Apple может начать производство складного iPhone.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.