Apple может изменить стратегию выпуска новых iPhone: что ждет пользователей

Apple готовится к существенному просмотру своей традиционной стратегии выпуска iPhone. Вместо привычного ежегодного осеннего анонса всех новинок компания может перейти на двухлетний цикл релизов.

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Часть моделей будут показывать осенью, а остальные – весной следующего года. Об этом сообщает авторитетный источник The Information со ссылкой на инсайдерские источники.

Продажи больше не растут – нужна новая тактика

Причиной перемен стали стагнирующие продажи смартфонов Apple. Обновления, которые ежегодно становятся менее заметными для обычного пользователя, уже не вызывают эффекта "вау". Чтобы восстановить интерес к своим гаджетам, Apple готовит новый темп выпуска – сначала премиальные модели (осень), а затем более доступные (весна).

Согласно новой стратегии, iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и потенциально iPhone 18 Air выйдут осенью 2026 года. А вот базовые iPhone 18 и 18e появятся уже весной 2027 года.

Более тонкий iPhone и новые эксперименты

Уже самые близкие модели, в частности iPhone 17 Air, могут стать "пробой пера". Это будет ультратонкий смартфон, но спрос на него вызывает сомнения даже у поставщиков Apple. По предварительным оценкам, на Air придется не более 10% производства, а в случае провала линию быстро переориентируют на другие модели.

Параллельно компания активно развивает направление складных смартфонов – возможно, первый складной iPhone увидит свет уже в 2026 году.

Новая эра дизайна

Изменения коснутся и внешнего вида смартфонов. В моделях iPhone 18 Pro Apple может перенести систему Face ID под дисплей, что позволит избавиться от нынешнего овального выреза Dynamic Island. На дисплее останется только одно отверстие – для фронтальной камеры, которое может быть не в центре, а помещено в левый верхний угол. Это будет подлинным вызовом для традиционного симметричного стиля Apple.

Такое решение лишь переходный этап: уже в 2027 году компания планирует полностью скрыть и переднюю камеру под экраном, что сделает возможным полноценный безрамочный дисплей – впервые за всю историю iPhone. И это будет символично совпадать с 20-летием первого iPhone.

Еще одной важной деталью является география производства. Более доступные модели, в частности iPhone 18 и 18e, будут испытаны сначала в Индии, являющейся частью большой стратегии Apple по диверсификации производства и уменьшению зависимости от Китая.

Apple стремится сделать iPhone снова желанным. Но вместо погони за ежегодными мелкими обновлениями предлагает новый подход, ориентированный на разделение поколений смартфонов по функциональности и цене.

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