Apple может выпустить складные часы: что известно

Мир технологий продолжает удивлять новыми разработками. Недавно стало известно, что компания Apple запатентовала уникальный дизайн складных часов. Эта новинка может кардинально изменить представление о смарт-часах. Согласно патентной документации, устройство будет иметь два внутренних дисплея, один внешний, камеру, а также вращающиеся и раздвижные элементы.

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Патент, который был подан еще в сентябре 2023 года, раскрывает концепцию наручного электронного устройства с фиксированной и подвижной частями. Особенностью является наличие двух внутренних дисплеев, которые раскладываются, подобно складным смартфонам. Также предусмотрен внешний дисплей для удобного отображения информации.

В патенте отмечается, что современные смарт-часы ограничены размером экрана и функциональностью по сравнению со смартфонами. Apple стремится решить эту проблему, разработав складные часы с большим дисплеем. Это позволит пользователям удобнее взаимодействовать с устройством, пишет MSN.

Кроме складного дисплея, часы могут иметь камеру для фотографирования и видеозвонков. Также предусмотрены подвижные элементы, которые могут вращаться вокруг оси, что добавляет устройству функциональности.

Хотя патент раскрывает интересную концепцию, не стоит ожидать быстрого выпуска складного Apple Watch. Разработка таких сложных устройств требует времени и тщательных испытаний. Однако сам факт патентования свидетельствует, что Apple активно исследует новые возможности для своих носимых устройств.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у Apple Watch Ultra 3 появятся новые функции.

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