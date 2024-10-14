Apple может выпустить умные очки и AirPods с камерами: когда ждать новинки

Apple планирует начать производство умных очков наравне с Meta Ray-Bans, а также AirPods с камерами. Цель компании – использовать свою новую платформу Apple Intelligence, чтобы предложить автоматизацию, а также точный контроль приложений, устройств и медиа. Основной частью Apple Intelligence является новая система App Intents, позволяющая цифровому помощнику Siri манипулировать функциями в приложениях.

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В настоящее время Vision Products Group работает как минимум над четырьмя новыми устройствами. Детальнее о том, когда ждать новинки, рассказало издание Bloomberg.

В 2027 году Apple рассматривает возможность выпуска смарт-очков и AirPods с камерами. Идея состоит в том, чтобы сэкономить миллиарды долларов, потраченных на технологию визуального интеллекта Vision Pro, которая может сканировать окружающую среду и предоставлять полезные данные.

Команда Apple Vision Pro создала гарнитуру Vison Pro за 3500 долларов, которой суждено было стать нишевым продуктом. Мета Platforms Inc., тем временем, добилась успеха с умными очками Ray-Ban, которые менее амбициозны, но легче и дешевле. Эта компания также представила прототип очков дополненной реальности.

Эксперты ожидают, что гарнитура Vision низшего класса появится уже в следующем году, а в 2026 году – Vision Pro второго поколения, с более быстрым чипом.

Модель низшего класса будет стоить около 2000 долларов и, вероятно, будет использовать худший процессор и более дешевые материалы. В нем также отсутствует функция EyeSight. Учитывая более низкую цену, Apple ожидает, что единичные продажи устройства будут по крайней мере вдвое превышать уровень Vision Pro.

Apple не выводит новые технологии достаточно быстро. Компания больше не является лидером в нескольких критически важных новых технологиях, конкуренты же внедряют инновации и вдохновляют новое поколение пользователей.

Возникают вопросы о будущем управлении командой Vision Pro после ухода Дэна Рикчио. Как сообщалось в Power On, Дэн Риччио ушел на пенсию после более двух десятилетий работы в Apple.

С 2012 по 2021 года он работал старшим вице-президентом Apple по разработке аппаратного обеспечения, а затем руководил группой продуктов Vision и разработкой Vision Pro. После отставки Риччио ответственность за этот продукт теперь возлагается на его заместителя Майка Роквелла и руководителя аппаратного обеспечения Джона Тернуса.

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