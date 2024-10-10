Большое обновление: какие функции Apple Intelligence появятся в iOS 18.1

В обновленной версии мобильной операционной системы Apple iOS 18.1 анонсировано появление функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. Однако уже известно, что сразу будет доступна только часть запланированных новшеств.

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Издание Mac Rumors рассказало, какие еще инструменты Apple Intelligence должны появиться в 18 версии операционной системы. А также когда следует ожидать их появления.

Image Playground

Этот инструмент позволит создавать изображения в стиле анимации для мультфильмов и вставлять туда любые фразы. Это будет отдельная программа, интегрированная в "Сообщения" и "Заметки". Так в "Заметках" Image Playground можно использовать для создания изображения на основе того, что вы написали. В свою очередь в "Сообщениях" использование Image Playground будет даже шире. К примеру, вы сможете использовать за основу фотографии ваших друзей и контактов для вдохновения. Не беспокойтесь, этот инструмент не будет создавать фотореалистичные картинки, которые можно спутать с настоящими фото, поэтому неприятных сюрпризов быть не должно.

Genmoji

Функция Genmoji по сути похожа на Image Playground, но ее задача – генерировать любые эмодзи, которые вы хотите. Сейчас все платформы используют набор пиктограмм, определенный консорциумом Unicode, но обновление iOS 18 даст возможность для творчества и здесь. Вы сможете проектировать собственные эмодзи практически без ограничений и создать хоть собаку, которая поедает блины, хоть аллигатора на скейтборде. Как и в Image Playground, вы можете делать Genmoji на основе фотографий своих друзей. Но чтобы они правильно отобразились на устройствах людей, которым вы отправляете такие пиктограммы, они тоже должны будут пользоваться iOS 18.

Image Wand

Еще одна функция на основе Image Playground, которая появится в программе "Заметки". Вы можете использовать ее для вставки изображений в свои записи в зависимости от контекста. На iPad вы можете набросать что-то быстро на экране и попросить Image Wand создать на основе этого грубого эскиза что-нибудь красивое. И так проиллюстрировать заметку.

Приоритетные сообщения

Приоритетные сообщения отображаются в верхней части стека сообщений, чтобы вы могли иметь быстрый доступ к самому важному.

Почта

В программе "Почта" Apple добавит функцию, которая автоматически сортирует входящие сообщения по категориям для лучшего управления такими вещами, как рассылки и электронные письма о покупках.

Siri

Некоторые начальные обновления для голосового помощника Siri появятся в iOS 18.1, например новая подсветка, охватывающая края дисплея. Однако настоящие преимущества пользователи ощутят позже. Помощника научат выполнять больше действий, также он станет более информированным и будет лучше знать личный контекст владельца.

К примеру, вы сможете попросить Siri отправить изображение, на которое вы сейчас смотрите, определенному контакту. Персональный контекст позволит вам делать такие вещи как попросить Siri найти определенное сообщение или напомнить, когда вы сделали фотографию, которую ищете. А еще вы сможете перемещать файлы из одной программы в другую и управлять функциями программ с помощью Siri, чего вы никогда не могли сделать раньше. При этом голосовой помощник будет работать как в сторонних приложениях, так и в собственных приложениях Apple.

Интеграция ChatGPT

Кроме того, Siri теперь сможет общаться с ChatGPT от компании OpenAI. Она будет передавать ему на обработку сложные запросы.

Дополнительные языки

Сейчас весь набор функций Apple Intelligence доступен только на американском английском. Но в будущем список доступных языков расширится.

Когда ожидать больше функций Apple Intelligence

Компания обещает, что новые функции будут доступны в iOS 18.2, iOS 18.3 и iOS 18.4. Первое обновление должно выйти до конца этого года. Ожидается, что оно будет включать Image Playground, Genmoji и интеграцию ChatGPT ‌Siri‌. Приблизительно в январе должен выйти iOS 18.3, в котором потенциально могут быть некоторые новые функции Siri. А вот выход iOS 18.4 ожидается не раньше марта 2025 года. Это обновление будет содержать большую часть функций Apple Intelligence ‌Siri‌. Также в это время может появиться поддержка дополнительных языков.

В целом ожидается, что iOS 18.1 выйдет в понедельник, 28 октября. Производитель планирует выпустить Apple Intelligence в бета-версии. С течением времени набор ее функций будет постепенно совершенствоваться.

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