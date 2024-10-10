Разработку Apple Ring внезапно остановили: почему компания передумала

Технологические компании, такие как Apple, время от времени вынуждены бывают отказываться от анонсированных ранее амбициозных проектов. Похоже, именно такая участь постигла умное кольцо от разработчиков из Купертино.

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Об этом написало издание Android Headlines, ссылаясь на информацию из закрытой рассылки журналиста Bloomberg Марка Гурмана. По его данным, Apple не понравилось, что этот продукт может усилить конкуренцию между ее собственными гаджетами.

Информация о возможном выпуске Apple Smart Ring появилась в прессе в начале этого года – сразу после схожего анонса от Samsung. Южнокорейский бренд запустил свой продукт в июле этого года. Следом американцы также оформили патент на аналогичный гаджет.

Смарт-кольцо предназначено для пользователей, которым неудобно носить смарт-часы или смарт-браслеты. Высокотехнологичное украшение надевается на палец и помогает следить за физической активностью и некоторыми показателями здоровья своего владельца. Кроме того, такое кольцо способно сообщать о входящих сообщениях или вызовах. К минусам устройства можно отнести отсутствие экрана – все данные оно передает исключительно на смартфон.

В компании Apple проанализировали, что может принести разработка собственного смарт-кольца, и пришли к выводу, что оно может создать нежелательную конкуренцию Apple Watch. Украшение способно продублировать все основные функции гаджета и при этом не принести компании прибыли, ведь потенциально будет стоить дешевле часов.

Кроме того, сегмент смарт-колец все еще остается довольно небольшим. Американский техногигант сомневается, что на такие устройства будет достаточный спрос. Поэтому Apple планирует сосредоточиться на разработке новых Apple Watch.

Между тем, отчеты Samsung показывают, что спрос на Galaxy Ring на самом деле превзошел первоначальные ожидания. К тому же, на рынке начали появляться гаджеты-конкуренты. Поэтому аналитики не исключают, что разработчики из Купертино со временем вернутся к идее создания умного кольца.

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