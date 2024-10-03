Дизайн изменится: какими будут AirPods Pro 3 и когда их выпустят

AirPods Pro 2 от Apple, которые были выпущены более двух лет назад, продолжают доминировать на рынке беспроводных наушников. Ожидается, что AirPods Pro 3 появятся в 2025 году и получат улучшенный звук, а также усовершенствованные функции мониторинга здоровья.

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Кроме того, ожидается, что новая версия наушников Apple будет представлена в новом дизайне. Подробнее о том, что известно AirPods Pro 3, читайте в материале OBOZ.UA.

Новый дизайн и усовершенствованные функции

Помимо качества звука и шумоподавления, которые считаются превосходными для таких маленьких наушников, одной из причин, по которой AirPods Pro 2 остаются популярными, является стремление Apple обновлять набор функций с помощью обновлений программного обеспечения, отмечают в MacRumors.

Когда в прошлом году вышла iOS 17, AirPods Pro 2 получили новые функции Adaptive Audio, элементы управления отключением звука и более быстрое автоматическое переключение устройств.

А с iOS 18, выпущенной в сентябре, Apple добавила функцию жестов головой, что позволило управлять Siri на ‌AirPods Pro‌ кивком.

Apple также добавила Voice Isolation в ‌AirPods Pro‌, чтобы сократить громкие фоновые звуки и сделать пользователя более слышным, а также более детальные элементы управления Adaptive Audio и новую функцию Personalized Spatial Audio, предназначенную для игр.

Кроме того, AirPods Pro 2 должны получить значительное обновление в октябрес выпуском iOS 18.1. Ожидается, что это обновление представит функционал слухового аппарата, что позволит наушникам работать как безрецептурный слуховой аппарат для людей с легкой и умеренной потерей слуха.

Apple уже получила разрешение FDA на эту функцию, которая может стать переломным моментом для многих пользователей, отмечают эксперты.

Какими будут AirPods Pro 3

Любое будущее поколение AirPods Pro, безусловно, унаследует все перечисленные функции, но эксперты полагают, что также стоит ожидать и более кардинальных изменений.

Так, многое свидетельствует о том, что Apple планирует изменить как сами наушники, так и зарядный футляр. Поэтому AirPods Proмогут отличаться свежим внешним видом по сравнению со своими предшественниками, которые сохранили аналогичный дизайн с момента появления оригинальных AirPods Pro.

При этом Apple также сосредоточена на улучшении звука, добавляя более быстрый аудиопроцессор каждой новой версии AirPods.

Однако, вероятно, более интригуют слухи о "гораздо лучших" возможностях активного шумоподавления по сравнению с AirPods Pro 2.

Функции мониторинга здоровья, похоже, также являются основным фокусом для AirPods Pro 3, пишет MacRumors.

Известно, что Apple разрабатывает новые датчики, которые позволят наушникам измерять температуру тела внутри ушного канала.

Это соответствует более широкому продвижению компании к мониторингу здоровья во всей линейке продуктов, но неизвестно, будет ли этот датчик в AirPods Pro 3.

Один из ведущих аналитиков по Apple Минг-Чи Куо прогнозирует, что уже в 2026 году AirPods будут иметь встроенные инфракрасные камеры.

Они улучшат пространственное звучание при использовании с гарнитурой Vision Pro, хотя маловероятно, что эта технология дебютирует в AirPods Pro 3 в следующем году, полагает он.

Как писал OBOZ.UA, новый iPhone 16 произвел впечатление на пользователей и экспертов, став самым инновационным на рынке, однако в нем массово выявляют проблему с сенсорным экраном. Устранение ошибок ожидается в iOS 18.0.1.

Напомним также, по слухам, iPhone 17 получит долгожданную функцию ProMotion, благодаря которой получит более плавную прокрутку страниц и видеоконтента.

Также сообщалось, что 16-й iPhone может подешеветь из-за небольшого спроса. Эксперты прогнозируют, что снижение цен может произойти в ближайшие несколько недель.

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