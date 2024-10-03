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Дизайн изменится: какими будут AirPods Pro 3 и когда их выпустят

Анна Паскевич
NewsLife
3 минуты
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Дизайн изменится: какими будут AirPods Pro 3 и когда их выпустят

AirPods Pro 2 от Apple, которые были выпущены более двух лет назад, продолжают доминировать на рынке беспроводных наушников. Ожидается, что AirPods Pro 3 появятся в 2025 году и получат улучшенный звук, а также усовершенствованные функции мониторинга здоровья.

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Кроме того, ожидается, что новая версия наушников Apple будет представлена в новом дизайне. Подробнее о том, что известно AirPods Pro 3, читайте в материале OBOZ.UA.

Новый дизайн и усовершенствованные функции

Помимо качества звука и шумоподавления, которые считаются превосходными для таких маленьких наушников, одной из причин, по которой AirPods Pro 2 остаются популярными, является стремление Apple обновлять набор функций с помощью обновлений программного обеспечения, отмечают в MacRumors.

Когда в прошлом году вышла iOS 17, AirPods Pro 2 получили новые функции Adaptive Audio, элементы управления отключением звука и более быстрое автоматическое переключение устройств.

А с iOS 18, выпущенной в сентябре, Apple добавила функцию жестов головой, что позволило управлять Siri на ‌AirPods Pro‌ кивком.

Дизайн изменится: какими будут AirPods Pro 3 и когда их выпустят

Apple также добавила Voice Isolation в ‌AirPods Pro‌, чтобы сократить громкие фоновые звуки и сделать пользователя более слышным, а также более детальные элементы управления Adaptive Audio и новую функцию Personalized Spatial Audio, предназначенную для игр.

Кроме того, AirPods Pro 2 должны получить значительное обновление в октябрес выпуском iOS 18.1. Ожидается, что это обновление представит функционал слухового аппарата, что позволит наушникам работать как безрецептурный слуховой аппарат для людей с легкой и умеренной потерей слуха.

Apple уже получила разрешение FDA на эту функцию, которая может стать переломным моментом для многих пользователей, отмечают эксперты.

Дизайн изменится: какими будут AirPods Pro 3 и когда их выпустят

Какими будут AirPods Pro 3

Любое будущее поколение AirPods Pro, безусловно, унаследует все перечисленные функции, но эксперты полагают, что также стоит ожидать и более кардинальных изменений.

Так, многое свидетельствует о том, что Apple планирует изменить как сами наушники, так и зарядный футляр. Поэтому AirPods Proмогут отличаться свежим внешним видом по сравнению со своими предшественниками, которые сохранили аналогичный дизайн с момента появления оригинальных AirPods Pro.

При этом Apple также сосредоточена на улучшении звука, добавляя более быстрый аудиопроцессор каждой новой версии AirPods.

Однако, вероятно, более интригуют слухи о "гораздо лучших" возможностях активного шумоподавления по сравнению с AirPods Pro 2.

Функции мониторинга здоровья, похоже, также являются основным фокусом для AirPods Pro 3, пишет MacRumors.

Дизайн изменится: какими будут AirPods Pro 3 и когда их выпустят

Известно, что Apple разрабатывает новые датчики, которые позволят наушникам измерять температуру тела внутри ушного канала.

Это соответствует более широкому продвижению компании к мониторингу здоровья во всей линейке продуктов, но неизвестно, будет ли этот датчик в AirPods Pro 3.

Один из ведущих аналитиков по Apple Минг-Чи Куо прогнозирует, что уже в 2026 году AirPods будут иметь встроенные инфракрасные камеры.

Они улучшат пространственное звучание при использовании с гарнитурой Vision Pro, хотя маловероятно, что эта технология дебютирует в AirPods Pro 3 в следующем году, полагает он.

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