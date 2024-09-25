iPhone 17 наконец-то получит долгожданную функцию: что известно

До выхода iPhone 17 еще год, а компания Apple уже готовит новинку и запланировала кое-какие детали. Об этом свидетельствуют утечки, уже появившиеся в соцсетях и прессе.

Видео дня

Так аналитик Росс Янг поделился с изданием MacRumours, что стандартный iPhone 17 и более тонкая модель, получившая у журналистов неформальное название iPhone 17 Air, будут оснащены технологией ProMotion. Это означает, что экран каждого устройства сможет повышать частоту обновления до 120 Гц. На практике это даст более плавную прокрутку страниц и видеоконтента.

ProMotion будет гибкой – она позволит дисплеям iPhone 17 и iPhone 17 Air снижать частоту обновления до более энергоэффективной. Такой функцией оборудованы уже имеющиеся на рынке смартфоны Apple. Так, модели iPhone 13 Pro уже сейчас могут снижать частоту до 10 Гц, тогда как модели от iPhone 14 Pro до iPhone 16 Pro могут снижать ее до 1 Гц. Это позволяет использовать постоянно включенный дисплей, на котором отображаются различные элементы экрана блокировки, даже когда устройство заблокировано. Что пока остается непонятным, смогут ли iPhone 17 и iPhone 17 Air снижать частоту до аналогичных показателей в 10 Гц или 1 Гц.

Что касается новой линейки, то известно, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus обладают такой же частотой обновления, как и их предшественники. Она составляет 60 Гц.

Издание также отметило, что Росс Янг является достаточно надежным источником информации. Он возглавляет консалтинговую компанию Display Supply Chain, занимающуюся дисплеями. Кроме того, он был первым источником, который сообщил, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены большими дисплеями 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Ожидается, что Apple анонсирует серию iPhone 17 в сентябре 2025 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой смартфон Apple представит следующим, и это будет не iPhone17.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.