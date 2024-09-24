У iPhone 16 обнаружили существенный недостаток: что с ним не так

Apple заявляет, что постоянно работает над улучшением прочности и выносливости своих смартфонов. Однако даже настоящие фанаты iPhone утверждают, что до идеала в этом ей еще далеко.

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Так энтузиасты по всему миру решили протестировать защитный материал Ceramic Shield второго поколения, который был использован в линейке iPhone 16. Конечно, свою попытку предприняли и авторы YouTube-канала Allstate Protection Plans, проводящего подобные тесты по заказу компании-поставщика технических услуг для электроники и страховой компании.

В поле внимания авторов канала попал iPhone 16 Pro Max с диагональю 6,9 дюйма – самый большой на сегодняшний день смартфон Apple. Его передняя и задняя части традиционно изготовлены из стекла. Однако это стекло имеет специальный состав Ceramic Shield, то есть "керамический щит". Согласно заявлениям производителя, материал с керамической компонентой вчетверо прочнее обычного закаленного стекла и вдвое прочнее лучших материалов для смартфонов, представленных сейчас на рынке.

Чтобы проверить прочность Ceramic Shield, Allstate Protection Plans сбросили новый iPhone 16 Pro Max с высоты 1,8 метра на бетонную поверхность. Приблизительно такое же падение переживет гаджет, если его уронит из рук высокий мужчина, засмотревшийся в экран.

Сначала iPhone 16 Pro Max сбросили экраном вниз. И он не пережил столкновения с тротуаром. Дисплей растрескался на маленькие фрагменты и перестал работать. Использовать смартфон после такого падения стало невозможно.

После этого гаджет уронили задней крышкой. Стеклянная панель снова не выдержала удара, к тому ударом же был заметно поврежден корпус камеры. Однако на этот раз iPhone остался полностью в рабочем состоянии.

Таким образом, эксперты подтвердили – iPhone 16 все еще не может похвастаться высокой ударопрочностью. И к нему следует приобрести защитный чехол и страховку AppleCare+ там, где эта опция доступна.

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