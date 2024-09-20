Стало известно о большом плюсе iPhone 16 для пользователей

Одна из самых больших жалоб пользователей техники Apple – это уже давно сложная доступность ремонта. А, соответственно, и высокая его цена, нередко сопоставимая со стоимостью нового гаджета, когда речь идет о тех же смартфонах iPhone.

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И, похоже, изготовитель прислушался к этим жалобам. Как пишет издание iTech.ua, новые iPhone 16 получат обновленные условия программы самостоятельного ремонта. Кроме того, была упрощена конструкция телефонов. Теперь, если вы хотите самостоятельно отремонтировать его, iPhone будет легко открыть с передней или задней стороны.

При создании iPhone 16 Apple руководствовалась тремя принципами – долговечностью, пригодностью к ремонту и регулярным обновлением. При этом речь идет не только об обновлении программного обеспечения, но и об улучшении условий устранения поломок "железа".

Так в iPhone 16 станет легче снимать аккумулятор. Ранее он был приклеен и снять его стоило значительных усилий. Теперь батарею будут сажать на "ионный жидкий клей", который теряет свои свойства при низком напряжении – для этого достаточно обычной батарейки на 9 В. Вероятно, такое нововведение связано с новым европейским законом о замене аккумуляторов в гаджетах.

Кроме того, в iOS 18 появилась функция "Помощник по ремонту" (Repair Assistant). Она поможет в настройке компонентов и мастерам и обычным пользователям. Многие проблемы теперь можно будет решить, не обращаясь к компании Apple. Так, например, пользователи теперь смогут настраивать TrueDepth камеру без подключения к компьютерам Mac. Такая возможность появится для моделей от iPhone 12.

Более того, камеру TrueDepth для iPhone 16 можно будет снять с другой iPhone 16 или 16 Pro. Упрощенным будет доступ и к некоторым другим компонентам в iPhone 16 Pro. Новый инструмент Apple Diagnostics for Repair в iOS 18 позволит выявлять технические проблемы и определять, какие детали требуют замены.

Также для новых iPhone была улучшена поддержка сторонних и бывших в употреблении компонентов. Если вы устанавливаете на гаджет такую деталь, вы сможете откалибровать ее через облачные ресурсы Apple и получить соответствующую маркировку в истории ремонта. Хотя сторонние компоненты нельзя будет калибровать с помощью официальных ресурсов, iPhone 16 постарается активировать каждую деталь, чтобы обеспечить ее максимальную функциональность. Так Apple анонсировала, что в последующих обновлениях сторонние дисплеи получат поддержку True Tone, а сторонние аккумуляторы – поддержку статуса в ОС.

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