Apple Music обновят в стиле TikTok: что известно

Apple готовит масштабное обновление своего музыкального сервиса, и на этот раз изменения касаются функций и стратегии платформы. Компания объявила о ротации руководства в Apple Music. Стриминг будет двигаться в сторону социальной интерактивности, вдохновленной самой успешной медиаплатформой последних лет – TikTok.

Видео дня

Apple планирует превратить свой музыкальный сервис в динамичную и персонализированную платформу нового поколения. Как Apple Music обновят в стиле TikTok, читайте в материале.

Впервые в истории Apple Music его возглавит два руководителя – Рэйчел Ньюман, давняя менеджер Apple, и Оле Оберманн, бывший топменеджер TikTok. Оберманн занимал должность глобального директора по стриминговым стратегиям TikTok, заключая соглашения с ведущими музыкальными лейблами и артистами по всему миру. Его приход в Apple – символическая ставка на "вирусную модель" дистрибуции музыки, которая сделала TikTok платформой №1 для продвижения треков.

Оберманну поручена вновь созданная стратегическая должность в Apple Music. И его миссия – трансформировать платформу из традиционного стримингового сервиса в мультимедийный социальный хаб, где музыка не только слушается, но и живет в коротких форматах, трендах и видео.

Появление в руководстве человека с TikTok может серьезно изменить подход к подаче музыкального контента. Ожидается, что Apple Music будет акцентироваться на видео, динамические обложки и интегрированные клипы. Будет иметь возможность делиться треками, создавать контент, формировать вирусные челенджи.

Аналитики также предполагают, что исполнители получат больше инструментов для продвижения прямо в приложении – от интерактивных минивидео до встроенных кампаний и фан-взаимодействия.

Мировой рынок музыкального стриминга уже достиг пика роста: новых подписчиков становится меньше, конкуренция между Spotify, YouTube Music, Amazon и Apple Music обостряется. В этих условиях визуальная и эмоциональная вовлеченность аудитории становится ключевым фактором.

Ранее OBOZ.UA говорил, что WhatsApp перестанет работать на трех моделях iPhone.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.