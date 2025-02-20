Apple представила новый смартфон iPhone 16Е: все детали и фото

Долгожданная презентация нового недорогого смартфона Apple состоялась. Устройство, получившее название iPhone 16e, вскоре станет доступным для покупки.

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OBOZ.UA разбирался с техническими характеристиками новинки, опубликованными на сайте Apple. Рассказываем, как будет выглядеть гаджет и какова будет его цена.

Новый iPhone 16E окончательно завершает эру физической кнопки "Домой" в смартфонах Apple. Также ушел в прошлое сенсор Touch ID. Новинка работает с технологией Face ID, функционирует на чипе A18, может похвастаться обновленным дизайном и набором инструментов искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Смартфон, который называют наиболее бюджетным в линейке Apple является своеобразным продолжением линейки iPhone SE. Однако дизайн устройства обновился и теперь отвечает стандартам основной серии iPhone. Базой для него стала серия 2022 iPhone 14. Однако вместо Dynamic Island, как у флагманских моделей, он имеет вырез под Face ID.

Еще одно принципиальное отличие iPhone 16E от серии SE, это увеличенный размер. У него есть OLED-экран с диагональю 6,1 дюйма. Это мало чем отличается от обычного iPhone 16. Тем, кому нужно компактное устройство, советуют дождаться выхода на рынок iPhone 17 Air, которого ждут осенью. По слухам он будет меньше и легче стандартной модели.

В новом iPhone 16E появилась кнопка Action Button, которую можно настраивать по своему выбору. Однако в нем нет элемента управления камерой Camera Control, как в серии iPhone 16. Также он вышел с универсальным портом USB-C, а не проприетарным Lightning.

Чипсет А18, на котором построено устройство, используется также и в iPhone 16. Он обеспечивает мощность, необходимую для использования Apple Intelligence, что делает младшую модель одной из самых мощных среди всех смартфонов производителя.

Ранее Apple заявляла, что 8 ГБ оперативной памяти является минимальным требованием для поддержки Apple Intelligence в серии iPhone 16. Это позволяет предположить, что iPhone 16Е оснащен не хуже. Базовый объем хранилища в устройстве также увеличен с 64 ГБ до 128 ГБ.

Камеру новинка имеет всего одну – на 48 мегапикселей. Она расположена на задней панели. Обозреватели считают это самым большим недостатком смартфона. В то же время, он предлагает беспроводную зарядку и защиту от пыли и воды.

Что интересно, именно на iPhone 16E был впервые установлен модем, разработанный самой компанией Apple, а не приобретенный у стороннего производителя Qualcomm. На создание собственного модема у техногиганта ушел не один год. Насколько удачным он получился, проверят на себе покупатели нового смартфона. Пока точных данных об этом нет. Если все пройдет хорошо, на всех iPhone 17 есть смысл ждать собственнных модемов Apple.

Предзаказ на iPhone 16E откроется уже 20 февраля. Самая дешевая модель обойдется в 599 долларов. Это ощутимо дороже iPhone SE 2022 года, который можно было приобрести за 429 долларов. В продажу новинка поступит 28 февраля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как будет выглядеть ультратонкий iPhone 17 Air.

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