Apple тестирует складной iPhone: когда может выйти

После многих лет бесконечных слухов, складной iPhone, похоже, наконец переходит от разговоров к реальным действиям. По последним данным, устройство, которое в СМИ часто называют iPhone Fold, сейчас находится на стадии активного прототипирования.

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Это знаменует важный этап в его разработке, ведь, по предварительным прогнозам, запуск новинки от Apple может состояться уже в 2026 году. Такой шаг подтверждает серьезные намерения компании по выходу на рынок складных смартфонов, отмечает AppleInsider.

Процесс тестирования прототипа P1

По информации инсайдеров, прототип складного iPhone сейчас проходит первый раунд тестирования, известный как P1. Этот этап начался в июне 2025 года. Apple известна своим специфическим и тщательным процессом создания прототипов, который обычно предусматривает прохождение нескольких таких стадий, каждая из которых длится около двух месяцев. Если все пойдет по плану и не возникнет существенных проблем, теоретически тестирование прототипа iPhone Fold должно завершиться к ноябрю 2025 года.

После успешного завершения этапа прототипирования, складной iPhone перейдет к фазе инженерного тестирования (EVT), которая также может иметь несколько подфаз (EVT-1, EVT-2 и т.д.).

Далее устройство ждут два важных этапа: тестирование валидации проекта (DVT) и тестирование валидации производства (PVT). DVT предусматривает дальнейшее тестирование как аппаратного, так и программного обеспечения, а модели на этом этапе уже могут быть отправлены операторам для испытаний. Этап PVT сосредоточен на масштабном производстве, чтобы обеспечить готовность устройства к массовому запуску.

Ключевые особенности складного iPhone

Одной из ключевых особенностей, которой Apple стремится отличить свой складной iPhone от конкурентов, является разработка экранов без складок. Еще в 2022 году сообщалось о сотрудничестве Apple с Samsung, которая имеет опыт в производстве складных телефонов, выпустив свое первое такое устройство в 2019 году. Даже в 2025 году компания активно работает над этой технологией экрана, устойчивой к сгибам. Это свидетельствует о серьезном подходе Apple к решению одной из главных проблем складных устройств.

В течение многих лет слухи о складном iPhone всегда указывали на его выход "в следующем году". Последняя информация от DigiTimes, основанная на данных цепи поставок, подтверждает, что текущий график соответствует ожидаемой дате начала массового производства летом 2026 года. Это означает, что, несмотря на многолетние спекуляции, разработка продвигается согласно внутренним планам Apple.

Если все этапы разработки и тестирования пройдут без значительных задержек, iPhone Fold будет производиться параллельно с линейкой iPhone 18. Это говорит, что Apple, вероятно, планирует одновременный запуск своего первого складного смартфона вместе с традиционными флагманскими моделями.

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