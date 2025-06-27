Есть два варианта: каким будет дисплей в iPhone 18 Pro

В преддверии выхода новых моделей iPhone 18 Pro в сообществе поклонников Apple активно обсуждаются противоречивые слухи относительно дизайна их дисплея.

Видео дня

Основная интрига заключается в том, как именно Apple планирует интегрировать технологию Face ID непосредственно в экран устройства. Это решение, безусловно, повлияет на дальнейшую судьбу элемента Dynamic Island и общий эстетический вид будущих флагманских смартфонов компании, отмечает издание MacRumors.

Вейн Ма из издания The Information заявил, что модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут получить лишь небольшой круглый вырез в верхнем левом углу дисплея, предназначенный для фронтальной камеры.

Такая формулировка позволяет предположить, что Dynamic Island, возможно, вообще исчезнет с этих устройств, если Apple не решит программно отображать знакомый интерфейс в форме "таблетки". Разработчик Филипп Ваброушек уже представил визуализации возможного вида такой модели.

Сохранится ли Dynamic Island

Тем не менее на этой неделе Росс Янг, вице-президент Counterpoint Research, предложил альтернативную версию событий. По его словам, iPhone 18 Pro все еще будет иметь определенные видимые элементы Face ID. По этой причине Янг считает, что устройства сохранят Dynamic Island, хотя и в значительно уменьшенном варианте по сравнению с текущими моделями iPhone 14 Pro – iPhone 16. Ваброушек также визуализировал и этот сценарий.

Позицию Росса Янга поддержал и Марк Гурман из Bloomberg, который ранее заявлял о намерениях Apple уменьшить размер Dynamic Island по крайней мере в некоторых моделях iPhone в следующем году. Таким образом, появляется несколько надежных источников, которые сходятся во мнении, что будущие iPhone 18 Pro будут иметь уменьшенный Dynamic Island, а не только точечный вырез для камеры.

Эти два противоположных сценария развития дисплея iPhone 18 Pro являются достаточно важными для тех, кто планирует обновить свой смартфон в следующем году, учитывая, сколько времени пользователи проводят, глядя на экран. Относительно юбилейного iPhone, который может выйти к 2027 году, дорожная карта Янга также опровергает предыдущие заявления, что это будет первый iPhone с абсолютно бесшовным дисплеем без вырезов.

По прогнозам Янга, первый iPhone с полноценным подэкранным Face ID и фронтальной камерой появится не раньше 2030 года. Это означает, что по-настоящему полностью экранный iPhone, без каких-либо видимых вырезовов или элементов на дисплее, станет реальностью только через пять лет.

OBOZ.UA напоминает, что производители раскрыли детали о новом ультратонком iPhone 17 Air.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.