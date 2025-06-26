iPhone 17 Pro: опубликованы первые живые фото новинки

Самой ожидаемой новинкой презентации Apple этой осенью станет совершенно новый ультратонкий iPhone 17 Air. Однако его дизайн компания пока держит в строгом секрете, тогда как обновленный вид модели iPhone 17 Pro уже оказался в сети.

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Как пишет издание 9to5mac, новые живые изображения появились в социальных сетях – их опубликовал инсайдер Majin Bu. На них, в частности, можно увидеть переработанный выступ камеры на iPhone 17 Pro.

В руки источнику попал макет смартфона черного цвета. Особый акцент в модели сделан на новый дизайн панели камеры. На фото отчетливо видно, что Apple перешла от классического дизайна выступа камеры к решению, которое покрывает всю ширину задней панели телефона.

Ранее также стали известны спецификации камеры, которая будет использоваться в модели iPhone 17 Pro. Эксперты ожидают обновленный телеобъектив 48 МП, многокамерную видеозапись и обновленную фронтальную камеру на 24 МП.

Обновленный дизайн выступа камеры эксперты назвали более целостным. В таком виде он делает модуль с объективами менее неуместным на задней панели. Однако до сих пор неизвестно, является ли решение переместить вспышку и датчик LiDAR справа, как видно на макете, чисто эстетическим? Подробнее об этом станет известно в сентябре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких новых цветах может выйти iPhone 17.

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