Apple выпустит семь новых продуктов, которые носят на голове: о чем речь

Apple снова смещает фокус индустрии технологий, на этот раз — в направлении устройств для ношения на голове. Аналитик Мин-Чи Куо обнародовал обновленный прогноз, согласно которому компания активно работает над по меньшей мере семью инновационными продуктами в двух отдельных линейках: гарнитуры Vision и умные очки.

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Первые новинки ожидаются уже в 2025 году, а завершение разработки последних моделей предполагается к 2028-му. Часть устройств уже имеет утвержденный график производства, остальные — еще в планировании. Apple рассматривает это направление как одно из самых перспективных в потребительской электронике.

Ожидается, что выход компании на этот рынок изменит его структуру и динамику, пишет издание 9to5mac.com.

Линейка Vision: обновление и удешевление

В серии Vision Apple готовит три модели. Первая — обновленный Vision Pro (M5) — должна поступить в массовое производство в третьем квартале 2025 года, хотя ее характеристики останутся почти без изменений. Куо прогнозирует, что до конца года будет поставлено до 200 тысяч устройств. Vision Air, более легкая и дешевая альтернатива, ожидается в 2027-м: она будет весить на 40% меньше и получит пластиково-магниевый корпус. Третья модель — Vision Pro второго поколения — с новым дизайном и процессором "класса Mac" появится в 2028 году и будет стоить дешевле первой версии.

Apple Glasses: выйдут не раньше 2027 года

Apple также активно работает над умными очками. Первая модель Apple Glasses выйдет в серию во втором квартале 2027 года с объемом производства 3–5 миллионов единиц. Ожидается поддержка голосового управления, распознавания жестов, фото- и видеосъемки, а также использование сенсоров с элементами ИИ. Пользователи смогут выбирать из нескольких оправ и материалов. Эти очки должны стать прямым конкурентом продуктам Meta, таким как Ray-Ban Stories.

Очки XR с дисплеем — следующий этап

Кроме базовых Glasses, компания работает над двумя XR-очками со встроенными дисплеями. Первый вариант должен появиться в 2028 году. Они будут использовать кремниевые жидкокристаллические дисплеи и волноводную технологию, что позволит выводить изображение без традиционного экрана. Управление будет осуществляться жестами и голосом. О второй модели известно меньше — детали остаются конфиденциальными.

Аксессуар-дисплей: проект временно поставлен на паузу

Apple также экспериментировала с концептом дисплейного аксессуара, который подключался бы к Mac или iPhone через кабель. Однако из-за чрезмерного веса и конструктивных сложностей проект временно остановили. Планировалось, что устройство будет использовать технологию Birdbath, а его выпуск мог начаться в 2026 году. Вероятно, к этой разработке еще вернутся позже.

Несмотря на то, что конкуренты уже активно выходят на рынок умных очков, Apple не спешит. Мин-Чи Куо отмечает: компания делает ставку не на скорость, а на технологическое преимущество. После запуска своих продуктов Apple имеет потенциал выйти в лидеры, тогда как большинство текущих решений от других брендов остаются нишевыми. Ожидается, что именно Apple значительно расширит рынок — до более 10 миллионов устройств уже в 2027 году.

OBOZ.UA ранее писал о доступном MacBook, который планирует выпустить компания Apple.

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