По цене iPhone: Apple выпустит доступный MacBook

Компания Apple, известная достаточно высокими ценами на свою технику, планирует вскоре выпустить доступный портативный компьютер MacBook. По предварительным данным, он будет стоить примерно столько же, сколько и средний смартфон iPhone.

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Информацию об этом опубликовал в соцсети Х аналитик Минг Чи-Куо, который имеет доступ к инсайдерской информации компании. По его данным, такой ноутбук обойдется своему владельцу примерно в 1000 долларов и будет работать на чипе A18 Pro.

Начало производства бюджетных MacBook должно стартовать или в конце 4 квартала этого года, или в начале 1 квартала 2026 года. Дисплей новинки будет иметь диагональ 13 дюймов, а корпус будет выполнен в серебристом, синем, розовом и желтом цветах.

Выпуск бюджетного ноутбука состоится в рамках усилий компании Apple по выводу поставок MacBook до пика, времен пандемии COVID-19. В 2026 году производитель планирует продать около 25 миллионов единиц устройств. Из них 5-7 миллионов должны составить именно дешевые модели. Для сравнения, в 2025 году продажи планируются на уровне 20 миллионов.

Кроме того, Минг Чи-Куо рассказал, что в 2027 году Apple планирует выпустить умные очки. Их основные функции будут включать воспроизведение звука, камеру, видеозапись и датчики окружающей среды на основе искусственного интеллекта. Сейчас для производства гаджета компания осваивает технологию 3D-печати. В первый год планируют продать не менее 3-5 миллионов единиц таких устройств.

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