Архитектурные шедевры на каждом шагу: тихий город в Испании поражает туристов

Под словам туристический город, мы часто представляем оживленное место, куда слетается немало людей со всего мира, чтобы полюбоваться архитектурой, принять участие в каком-нибудь интересном мероприятии или насладиться природой. Однако в последнее время популярность набирают путешествия к местам, которые могут предложить много, но при этом не стали магнитом для туристов.

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Именно таким уютным уголком является испанская Таррагона. Как пишет издание Express, эта скрытая жемчужина Каталонии находится всего в полутора часах езды по побережью от Барселоны. Она может похвастаться красивыми площадями и золотыми пляжами. А еще город известен тем, что здесь родился гений архитектуры Антони Гауди.

История Таррагоны ведется от римских времен, но при этом ее называют также модернистским городом, ведь здесь собраны архитектурные шедевры 19 и 20 веков. К примеру, такой образчик как Casa Navàs, спроектированный Луисом Доменеком-и-Монтанером. Невероятный дом демонстрирует сложную резьбу по камню, изысканные витражи и оригинальную мебель начала 1900-х годов, которая перенесет вас обратно во времени.

Если вы – поклонник или поклонница творчества Антонио Гауди, обязательно посетите готическую церковь Сант-Пере, где был крещен архитектор. Заодно поднимитесь на ее колокольню, чтобы полюбоваться панорамным видом на город и местность вокруг него. И, конечно, посетите Центр Гауди, который исследует жизнь и творчество гения и рассказывает о нем с помощью интерактивных экспозиций.

Чтобы почувствовать атмосферу Таррагоны, отправляйтесь на его главную площадь Plaça del Mercadal, где вы сможете понаблюдать за людьми на фоне потрясающего здания мэрии. Посетите одно из здешних кафе, чтобы выпить чего-нибудь вкусного.

Хотите отдохнуть на природе? Выбирайте что-нибудь из роскошных пляжей Коста-Дорада. Или отправляйтесь в горы Прадес, которые порадуют вас своими красивыми пешеходными тропами или скалолазанием и катанием на горном велосипеде.

Не забудьте отведать фирменный напиток города – сладкий крепленый вермут. Лучше всего знакомиться с ним на бывшем вермутном заводе, переоборудованном рестораном Visit Vermuts Rofes.

Чтобы добраться до прекрасной Таррагоны, вам следует ехать через Барселону. От местного вокзала Барселона-Сантс ходит прямой поезд. Дорога займет чуть менее двух часов.

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