Лучшие пляжные города Португалии: куда поехать в незабываемый отпуск

Португалия славится живописными побережьями, идеальными пляжами и отличными условиями для отдыха. Благодаря почти 2000 км береговой линии (включая острова), путешественники могут выбирать из множества вариантов – от диких и удаленных пляжей до популярных курортов с развитой инфраструктурой.

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Здесь все: серферские волны, золотистые пески, уютные бухты и острова с неповторимой атмосферой. Эксперты Lonely Planet рассказали о лучших местах для отдыха в Португалии.

Назаре

Центром жизни Назаре является 1,5-километровый пляж. Летом он превращается в популярное место отдыха, где можно увидеть традиционные рыбацкие лодки, сушеную на солнце рыбу, красочные палатки для солнечных ванн, сувенирные магазины и мороженое.

Туристам советуют подняться на фуникулере в Ситио – отсюда открывается потрясающий вид на побережье. Здесь также находится маяк, из которого можно наблюдать за гигантскими волнами и серферами. В элитном ресторане Taberna d'Adélia можно попробовать свежую рыбу и морепродукты.

Пенише

Город Пенише расположен на скалистом полуострове. Он имеет исторический центр и окружен красивыми пляжами, которые привлекают серферов. Пенише также является отправной точкой для путешествий на острова Берленга.

Берленга-Гранде славятся дикой природой, морскими птицами и кристально чистой водой. Добраться туда можно за 45 минут на лодке.

Порто-Санту

Остров Порто-Санту входит в архипелаг Мадейра и известен своим песчаным пляжем протяженностью 7,5 км. Он отлично подходит для спокойного отдыха.

Прайя-ду-Порту-Санту, входящий в топ-10 лучших пляжей Европы. Песок здесь обладает целебными свойствами благодаря минералам кораллов.

Совет по планированию: Летом остров привлекает много туристов, поэтому для спокойного отпуска лучше приезжать в межсезонье.

Аррифана

Аррифан – часть побережья Коста-Висентина, где сочетаются дикие пляжи и идеальные условия для серфинга. Туристам советуют исследовать пляжи Прая-да-Бордейра и Прая-да-Кордома, где даже в сезон можно найти место для уединения.

Ерисейра

Эрисейра – волшебный город к северу от Лиссабона, ставший мировой Меккой для серфингистов. Активностей для туристов здесь множество: серфинг, кайтсерфинг, парусный спорт, велосипедные прогулки, пляжный волейбол.

Тавира

Тавира – старинный город на побережье, который предлагает доступ к прекрасным пляжам без толп туристов. Стоит посетить Илья-де-Тавир – барьерный остров с длинным пляжем и уникальным "якорным кладбищем". Casa do Polvo в соседнем поселке Санта-Лузия специализируется на блюдах из осьминога. Эксперты советуют остановиться у Pousada Convento Tavira – гостиницы в здании старинного монастыря.

Компорта

Это место привлекает любителей стильного и спокойного отдыха благодаря своим широким песчаным пляжам, изысканным ресторанам и дизайнерским гостиницам. Здесь можно попробовать свежие морепродукты и изысканные блюда в ресторанах, таких как Canalha Comporta.

Природная красота – уникальные болотистые пейзажи, рисовые поля и заповедные территории идеально подходят для исследований на велосипеде или пешком. Компорта – это место для тех, кто хочет отдохнуть от толп туристов и насладиться расслабленной, но роскошной атмосферой Португалии.

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