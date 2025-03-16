Токсичные и могут привести к смерти: какие растения ядовитые для домашних животных

Некоторые растения могут быть токсичными для ваших домашних животных. Наши четырехлапые любимцы от природы очень любознательны, поэтому иногда у них может возникнуть соблазн понюхать, лизнуть или пожевать растения, кусты или деревья. Однако некоторые растения могут причинить вред вашим домашним животным, поэтому очень важно знать, какие из них опасны.

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Таким образом, вы сможете избежать их появления в своем саду. Эксперт из садоводства Фиона Дженкинс поделилась своими мыслями о том, какие растения могут быть вредными для ваших домашних животных и почему, пишет Express.

Растения, которые следует избегать, если у вас есть домашние животные

Олеандр является самым опасным растением для вашего сада, поскольку оно очень токсично как для животных, так и для людей. Даже небольшое количество может привести к смерти.

Физический контакт с растением может вызвать сильное раздражение кожи и аллергические реакции. Очень важно держать олеандр подальше от детей и домашних животных.

Всегда надевайте защитную одежду и перчатки во время работы с олеандрами, чтобы защитить свою кожу. Еще одно растение, которого следует избегать, – наперстянка.

Наперстянки, часто встречающиеся в лесах и садах, содержат токсичные сердечные гликозиды. Если животное употребляет какую-либо часть этого растения, это может привести к тяжелому отравлению.

Смертоносный паслен – еще одно опасное растение, которое может похвастаться фиолетовыми и зелеными цветами и гладкими овальными листьями. Он дает зеленые ягоды, которые созревают до черного цвета, все части которых ядовиты, особенно ягоды.

Потребление может привести к множеству опасных побочных эффектов.

Монксхуд, одно из самых ядовитых растений, встречающихся в садах, известна своими цветами разного цвета с капюшоном. Несмотря на свою красоту, все части растения токсичны и могут вызвать серьезные побочные эффекты при попадании внутрь, даже приводя к смерти в больших количествах.

Болиголов ядовитый, высокое растение с полыми стеблями с фиолетовыми пятнами, обычно встречающееся во влажных местах, содержит токсины, вредные как для людей, так и для животных. Даже небольшое количество может иметь серьезные последствия.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие растения нужно срочно обрезать в марте.

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