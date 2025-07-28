УкраїнськаУКР
русскийРУС

Атмосфера бохо-шика: названа альтернатива Майорке без толпы туристов

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
30
Атмосфера бохо-шика: названа альтернатива Майорке без толпы туристов

Майорка уже давно является одним из самых любимых направлений для туристов. Однако в последние годы чрезмерное количество посетителей, переполненные пляжи и даже протесты местных жителей заставляют путешественников искать другие варианты для отдыха.

Видео дня

Альтернативой стала Компорта — небольшой курортный городок в Португалии, который привлекает теми же прелестями, что и Майорка, но без лишней суеты. Здесь нет ни туристического давления, ни шума, зато есть атмосфера бохо-роскоши, природа и спокойствие. Именно такой вариант выбирают те, кто ищет стильный, но уютный отдых.

Отдых в Компорте

Согласно исследованию эксперта по туризму Ясмин Пескель, Компорта — одна из немногих локаций, сочетающая в себе привлекательную инфраструктуру, природную красоту и искреннее отношение к туристам. Анализ тенденций поиска, данных о перегруженности и популярности в соцсетях показал, что это место пока не стало жертвой массового туризма. По сравнению с Майоркой, где напряжение между местными жителями и путешественниками только растет, Компорта выглядит как спокойная альтернатива, отмечает издание express.co.uk.

Этот португальский курорт расположен всего в часе езды от Лиссабона, но имеет совершенно другой ритм жизни. Компорта окружают рисовые поля, сосновые леса и дикая береговая линия Атлантического океана. Здесь можно увидеть звезд, которые предпочитают отдыхать подальше от камер, а также насладиться уединением на широких пляжах. По словам экспертов, это идеальное место для тех, кто ищет красоту без лишнего шума.

Атмосфера бохо-шика: названа альтернатива Майорке без толпы туристов

Кроме пляжного отдыха, путешественникам доступно большое количество активностей. Серфинг, морские прогулки, экскурсии в Лиссабон — все это добавляет Компорте универсальности. Это не только место для ленивого лежания на песке, но и для культурного и спортивного досуга. А главное — без очередей, толпы и хаоса, которые уже давно сопровождают подобные популярные локации.

Специалисты по туризму отмечают, что в условиях роста протестов против чрезмерного туризма в Испании, в частности на Балеарских островах, такие места, как Компорта, становятся все более актуальными. Здесь можно почувствовать то же качество отдыха, что и в разрекламированных направлениях, но в гораздо более спокойной атмосфере. Отсутствие агрессивной туристической инфраструктуры играет Компорте только на руку.

OBOZ.UA также предлагает узнать, что туристам посмотреть в Армении.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.