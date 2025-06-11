Авокадо созреет за 12 часов: где его лучше всего хранить

Если ваши авокадо ярко-зеленые и твердые, то они незрелые, но могут стать кремовыми и маслянистыми, если вы потратите несколько минут и положите их в нужное место.

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Авокадо начинает созревать только после того, как его сорвешь с дерева, поэтому ему часто требуется больше времени, чтобы стать мягким и ароматным, как только вы принесете его домой из супермаркета. Существует простой способ быстро созреть авокадо, не влияя на его вкус, и все, что вам нужно, это несколько продуктов в вашей фруктовой вазе, пишет OBOZ.UA.

Этилен - это естественный растительный гормон, который выделяют многие фрукты, такие как бананы, апельсины и яблоки, чтобы помочь им созреть и стать более вкусными.

Большинство фруктов производят лишь небольшое количество этого газа без запаха и цвета, но как только он попадает в замкнутое пространство, он становится более концентрированным и может способствовать созреванию авокадо.

Все, что вам нужно сделать, это положить авокадо в бумажный пакет вместе с бананом, яблоком или апельсином, а затем хранить его в темном и прохладном месте на кухне.

Бумажные пакеты лучше всего подходят для созревания авокадо, поскольку они являются воздухопроницаемым материалом, позволяющим воздуху циркулировать, поэтому влага не накапливается внутри пакета.

Не используйте полиэтиленовые пакеты или контейнеры с крышками, поскольку большинство фруктов естественным образом выделяют влагу, и если позволить ей накапливаться, это приведет к гниению или порче авокадо, а не к созреванию.

Если у вас нет бумажных пакетов, просто положите авокадо в небольшую миску вместе с выбранными фруктами и накройте чистым кухонным полотенцем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить вкусные оладьи из авокадо.

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