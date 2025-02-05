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Бала баяна: невероятно вкусный и легкий десерт всего из нескольких ингредиентов

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
93
Бала баяна: невероятно вкусный и легкий десерт всего из нескольких ингредиентов

Бала баяна – это десерт, недавно покоривший все соцсети. Теперь его пытаются приготовить не только заботливые хозяйки, но даже начинающие.

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Фудблогер Алина Бурик в Instagram показала, как приготовить этот популярный десерт. Как оказалось, в этом нет ничего сложного, а сам десерт состоит из нескольких ингредиентов.

Бала баяна: невероятно вкусный и легкий десерт всего из нескольких ингредиентов

Ингредиенты

  • Сгущенка – 400 гр.
  • Кокосовая стружка – 100 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Ингредиенты для карамели

  • Сахар – 250 гр.
  • Вода – 100 мл.
  • Сок лимона – 1 ст.л.

Способ приготовления

1.Сгущенку, сливочное масло и кокосовую стружку выкладываем в кастрюлю. Варим постоянно помешивая в течение 10 минут до загущения.

Бала баяна: невероятно вкусный и легкий десерт всего из нескольких ингредиентов

2. Переливаем в другую емкость и оставляем до охлаждения.

3. Формируем шарики одинакового размера, используя весы.

4. Сахар, воду и лимонный сок объединяем в кастрюле и провариваем до красивого карамельного цвета.

Бала баяна: невероятно вкусный и легкий десерт всего из нескольких ингредиентов

5. Каждый шарик надеваем на шпажку и покрываем карамелью.

6. Выкладываем десерт на тарелку и ждем, пока карамель застынет.

Бала баяна: невероятно вкусный и легкий десерт всего из нескольких ингредиентов

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