Бала баяна: невероятно вкусный и легкий десерт всего из нескольких ингредиентов

Бала баяна – это десерт, недавно покоривший все соцсети. Теперь его пытаются приготовить не только заботливые хозяйки, но даже начинающие.

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Фудблогер Алина Бурик в Instagram показала, как приготовить этот популярный десерт. Как оказалось, в этом нет ничего сложного, а сам десерт состоит из нескольких ингредиентов.

Ингредиенты

Сгущенка – 400 гр.

Кокосовая стружка – 100 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Ингредиенты для карамели

Сахар – 250 гр.

Вода – 100 мл.

Сок лимона – 1 ст.л.

Способ приготовления

1.Сгущенку, сливочное масло и кокосовую стружку выкладываем в кастрюлю. Варим постоянно помешивая в течение 10 минут до загущения.

2. Переливаем в другую емкость и оставляем до охлаждения.

3. Формируем шарики одинакового размера, используя весы.

4. Сахар, воду и лимонный сок объединяем в кастрюле и провариваем до красивого карамельного цвета.

5. Каждый шарик надеваем на шпажку и покрываем карамелью.

6. Выкладываем десерт на тарелку и ждем, пока карамель застынет.

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