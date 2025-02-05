Бала баяна: невероятно вкусный и легкий десерт всего из нескольких ингредиентов
Бала баяна – это десерт, недавно покоривший все соцсети. Теперь его пытаются приготовить не только заботливые хозяйки, но даже начинающие.
Фудблогер Алина Бурик в Instagram показала, как приготовить этот популярный десерт. Как оказалось, в этом нет ничего сложного, а сам десерт состоит из нескольких ингредиентов.
Ингредиенты
- Сгущенка – 400 гр.
- Кокосовая стружка – 100 гр.
- Масло сливочное – 50 гр.
Ингредиенты для карамели
- Сахар – 250 гр.
- Вода – 100 мл.
- Сок лимона – 1 ст.л.
Способ приготовления
1.Сгущенку, сливочное масло и кокосовую стружку выкладываем в кастрюлю. Варим постоянно помешивая в течение 10 минут до загущения.
2. Переливаем в другую емкость и оставляем до охлаждения.
3. Формируем шарики одинакового размера, используя весы.
4. Сахар, воду и лимонный сок объединяем в кастрюле и провариваем до красивого карамельного цвета.
5. Каждый шарик надеваем на шпажку и покрываем карамелью.
6. Выкладываем десерт на тарелку и ждем, пока карамель застынет.
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