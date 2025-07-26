Бананы будут храниться долго и не размякнут: что нужно сделать

Бананы, любимые универсальные фрукты, уже давно пользуются популярностью благодаря своему удобству и использованию в бесчисленных рецептах.

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Но часто они начинают чернеть еще до того, как вы решите их использовать. Чтобы предотвратить преждевременную порчу бананов и их превращение в ингредиенты для смузи или бананового хлеба, пользователи Facebook в группе Simple Savers поделились своими лучшими советами по хранению.

Прежде всего – бананы следует изолировать от других фруктов. Хранение вблизи других фруктов приводит к "выделению газов", что ускоряет созревание бананов.

"Чтобы предотвратить это, бананы нужно хранить отдельно от всех других фруктов дома. Если на вашей кухне мало места, вы можете хранить их в коричневом бумажном пакете, завернув верхнюю часть и закрепив зубочистками. Это продлит их жизнь и сэкономит ваши деньги", - пояснили эксперты.

Другой пользователь отметил, что заворачивание стеблей в газету перед охлаждением бананов продлевает срок их хранения.

Альтернативный подход предложил еще один комментатор, который использует влажное бумажное полотенце - обматывает вокруг стеблей, что устраняет необходимость охлаждения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать с бананами, чтобы они не портились быстро.

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