Что сделать с бананами, чтобы они не портились быстро: простой лайфхак

Бананы – это идеальное сочетание сладкого и полезного и замечательный перекус, когда вы чувствуете легкий голод. Но недостатком является то, что эти вкусные фрукты могут довольно быстро испортиться.

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Обычно желтые плоды, когда они созревают на кухонной столешнице, хранятся только от двух до пяти дней, поэтому, если вы купили гроздь бананов, некоторые из них часто становятся коричневыми и размягченными. Но, к счастью, существует очень простой – и дешевый – способ решить эту проблему. Он требует небольшого изменения способа хранения бананов дома, пишет OBOZ.UA.

Бананы, как правило, быстрее созревают, если их оставить во фруктовой вазе, особенно если разместить рядом с другими фруктами, но хранение в фольге может эффективно замедлить этот процесс.

По словам экспертов по питанию, обертывание плодоножек бананов в фольгу помогает сохранить их свежими, поскольку фольга замедляет процесс созревания, задерживая газообразный этилен – естественный агент созревания, который в основном высвобождается из плодоножки.

Благодаря улавливанию этого газа можно предотвратить слишком быстрое потемнение бананов, тем самым продлевая срок их хранения и сохраняя их свежими дольше. Этилен способствует изменению цвета и мягкости бананов, заставляя крахмал расщепляться и образовывать сахара. Когда это происходит, незрелые зеленые бананы начинают желтеть и становиться мягче и слаще.

Обертывание верхней части вашей грозди алюминием помогает удерживать часть этилена, чтобы он не попадал в атмосферу и не касался самих бананов (или других продуктов, которые у вас есть рядом). Это замедляет потемнение и дает вам больше времени, чтобы насладиться этим перекусом.

Если у вас нет под рукой фольги, то пищевая пленка также подойдет, и оба варианта обычно довольно дешевые в большинстве крупных супермаркетов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что делать, чтобы бананы оставались свежими на 15 дней дольше.

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