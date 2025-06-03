Бананы будут оставаться свежими на 15 дней дольше: действенный лайфхак

Бананы, как правило, созревают слишком быстро и часто становятся пятнистыми и размягченными, прежде чем их можно будет использовать.

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К счастью, трехэтапный метод эксперта может помочь сохранить их яркими и желтыми - и, конечно же, ароматными - до 15 дней дольше, пишет Express.

"Бананы портятся так быстро, потому что они продолжают стремительно созревать после сбора урожая", - пояснил представитель Wheeldon Brothers. "Но с помощью правильных методов хранения вы можете значительно продлить срок их годности и избежать преждевременного выбрасывания в помойку".

Первый шаг - обернуть стебли. Бананы естественным образом выделяют этилен - растительный гормон, который запускает созревание - из своих стеблей, поэтому блокирование этого высвобождения является ключевым.

"Обертывание стеблей пищевой пленкой, фольгой или даже многократными восковыми обертками уменьшает выброс этилена и задерживает процесс созревания", – сказали эксперты. "Это небольшой, но эффективный лайфхак для продления жизни ваших фруктов".

Хранение бананов отдельно от других фруктов также важно, поскольку яблоки, авокадо и другие распространенные продукты выделяют этилен, что еще больше ускоряет процесс.

Второй совет - не поддавайтесь соблазну держать бананы в миске. Они, как правило, способствуют образованию синяков, особенно когда бананы сложены друг на друга или лежат на твердых поверхностях.

В конце концов, подумайте о хранении их в холодильнике, несмотря на мифы. Хотя низкие температуры делают кожуру черной, фрукты внутри остаются вполне съедобными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, возле каких фруктов не стоит класть бананы.

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