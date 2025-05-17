Бананы не будут портиться и не потемнеют: возле каких фруктов их хранить нельзя

Бананы известны тем, что быстро портятся, но вы можете значительно продлить срок их хранения, вынув их из фруктовой миски и храня в правильном месте на кухне.

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Эксперты Zest Food Service объяснили это тем, что бананы, как и другие фрукты, выделяют газ под названием этилен (или этен), который ускоряет созревание. "Этен, который выделяют бананы, может влиять на многие другие фрукты, такие как яблоки и груши, поэтому следует хранить бананы отдельно от этих фруктов, если вы намеренно не хотите, чтобы они созрели быстрее", – передает их слова издание Express.

Этен, также известный как этилен, – это природный газ, который выделяют фрукты, чтобы начать созревать, поскольку он помогает сделать их более сладкими, мягкими и легкими для потребления.

Однако чрезмерное количество этилена в воздухе приводит к тому, что бананы начинают созревать намного быстрее, и все, что находится в фруктовой вазе, начинает портиться.

Бананы являются одними из крупнейших производителей этилена, но яблоки, груши и авокадо также выделяют много газа, поэтому их нужно хранить подальше друг от друга, чтобы они оставались свежими.

Если вы хотите, чтобы бананы дольше оставались свежими и желтыми, выньте их из фруктовой миски и храните где-то на кухне при комнатной температуре.

Затем вам нужно только обернуть стебли банана фольгой или пищевой пленкой, поскольку это поможет значительно уменьшить количество этилена в воздухе.

Бананы - это фрукты жаркого климата, поэтому имейте в виду, что от низких температур кожура банана станет коричневой, но фрукт внутри останется желтым и свежим. Поэтому вы должны об этом подумать до того, как класть их в холодильник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как бананы влияют на наше тело.

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