Бананы будут свежими на 2 недели дольше: названо необычное место для хранения

Бананы являются основным продуктом на большинстве кухонь, поскольку они идеально подходят для ежедневных завтраков, смузи или просто полуденного перекуса. Но они также очень быстро становятся коричневыми и размягчаются.

Видео дня

Годами многие из нас мирились с быстрым потемнением бананов и пытались смириться с этим, готовя банановый хлеб или замораживая их для выпечки. Но оказывается, что мы, возможно, делали все неправильно. По словам одного эксперта по питанию, секрет продления срока хранения бананов может быть очень простым – в изменении места хранения, пишет Express.

Как пояснила Камилла, разработчица рецептов, рассказала, что раньше считала, что бананы не стоит хранить в холодильнике. Но потом изменила свое мнение, попробовав держать фрукты там.

Как оказалось, этот метод замедляет естественный процесс созревания, поскольку низкие температуры резко уменьшают выработку этилена – гормона, который отвечает за ускорение порчи фруктов.

Хотя кожура может со временем потемнеть в холодильнике, фрукт внутри остается твердым и желтым, а главное – съедобным.

Бананы, хранящиеся таким образом, могут оставаться съедобными до двух недель дольше, чем те, что хранятся при комнатной температуре.

Для наилучших результатов охлаждайте бананы только после того, как они созреют, поскольку зеленые бананы, хранящиеся в холоде, могут никогда полностью не созреть.

А если ваш холодильник уже полон, обертывание стеблей пищевой пленкой может помочь уменьшить распространение этилена и замедлить порчу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда банан может стать опасным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.